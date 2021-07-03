علامات تدل على ارتفاع مستوى السكر في الدم

متابعة_أميرة خالد (صدى):
أعراض مرض السكر عديدة سواء من النوع الأول أو الثاني، وغالبا ما لا يُشخّص مرض السكري النوع 2 لسنوات عديدة، لأن مستويات السكر المرتفعة في الدم تستغرق وقتا حتى تنكشف.
ويمكن أن يتسبب ارتفاع مستويات السكر في الدم في تلف الأعصاب وخفض الدورة الدموية، ما قد يعني انخفاض الوعي بالألم (الاعتلال العصبي) وبطء الشفاء، بحسب موقع Diabetes.co.uk.
ويؤدي هذا التعقيد إلى تغييرات عديدة في القدم، وفحص القدمين يوميا يعني أنه يمكن معالجة أي علامات للضرر في مرحلة مبكرة، وبالتالي قبل أن تشكل أي مشكلة خطرا جسيما على الصحة.
وينبغي على الاشخاص أن يبحثوا عن علامات التلف التالية:
• الجروح.
• القروح.
• كدمات.
• بثور.
• الحروق.
• فقدان الجلد.
وتشمل العلامات الأخرى:
• تغيرات في اللون - على سبيل المثال ابيضاض أو احمرار أو اصفرار أو سواد أو شحوب الجلد.
• تغيرات في الشكل - إما في منطقة معينة أو في حالة تورم القدم بأكملها.
• أي تغير غير عادي في رائحة قدميك.
• نمو الفطريات.
• الجلد الجاف أو القاسي.
• جلد دافئ أو ساخن عند لمسه.
• برودة القدمين.