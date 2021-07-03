الاتحاد يتوصل إلى اتفاق ودي مع كاريلي بشأن مستحقاته المادية

ماجد محمد (صدى):
كشفت تقارير صحافية، اليوم السبت، أن إدارة نادي الاتحاد، تمكنت من إخراج مستحقات البرازيلي فابيو كاريلي، مدرب الفريق الأول لكرة القدم، وجهازه الفني المساعد، من شهادة "الكفاءة المالية"، بعد التوصل إلى اتفاق ودي معهم.
وأوضحت التقارير أن مستحقات كاريلي وجهازه الفني، والتي كانت ضمن ديون الاتحاد، التي أعلنت عنها وزارة الرياضة، تقدر بـ"مليون و600 ألف ريال".
وأكدت وزارة الرياضة مؤخرًا على وصول ديون نادي الاتحاد، إلى 140 مليون ريال، واجبة السداد قبل نهاية أغسطس القادم، بينما كان نادي الاتحاد، قد أعلن في وقتٍ سابق، تجديد عقد كاريلي، ليتأكد استمراره رسميًا، في الموسم الرياضي القادم.