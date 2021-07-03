علماء يبحثون قتل جسيمات فيروس كورونا بالليزر

متابعة- أميرة خالد (صدى):
تعاون مركز أبحاث علمية تدعمه الأمم المتحدة مع شركة تكنولوجيا إيطالية لاستكشاف إمكانية استخدام ضوء الليزر في قتل جسيمات فيروس كورونا العالقة في الهواء، والمساعدة في إبقاء الأماكن المغلقة آمنة.
وقام المركز وشركة التكنولوجيا بابتكار جهازا يدفع الهواء عبر غرفة تعقيم تحتوي على مرشح أشعة ليزر يقتل الفيروسات والبكتيريا.
وأكدت سيرينا زاكينيا، رئيسة مجموعة بيولوجيا القلب والأوعية الدموية في المركز أن الجهاز أثبت قدرته على قتل الفيروسات في أقل من 50 ملي ثانية".
وحذر بعض الخبراء من مخاطر محتملة لاستخدام التكنولوجيا القائمة على الضوء لمهاجمة الفيروس الذي يسبب كوفيد-19، حيث سلطت دراسة نشرتها مجلة (الكيمياء الضوئية وعلم الأحياء الضوئية) في نوفمبر 2020 الضوء على مخاوف تتراوح بين مخاطر محتملة للإصابة بالسرطان، إلى تكلفة مصادر الضوء الباهظة.
لكن زاكينيا استبعدت حدوث أي مشكلات صحية، وقالا إن الليزر لا يلامس جلد الإنسان أبدا، مؤكدة أن الجهاز آمن بنسبة مئة بالمئة على الأفراد، وقابل لإعادة التدوير بالكامل تقريبا.