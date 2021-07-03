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"الإسكان" تحذر من إعلانات بيع العقارات خارج المملكة التي يروج لها عبر مواقع التواصل

منذ 44 دقيقة
1838
"الإسكان" تحذر من إعلانات بيع العقارات خارج المملكة التي يروج لها عبر مواقع التواصل

الرياض (صدى):
حذرت لجنة البيع أو التأجير على الخارطة "وافي" التابعة لوزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان، من الإعلانات المضللة للعقارات الواقعة خارج المملكة، كما دعت اللجنة المواطنين بعدم الشراء لأي وحدات عقارية خارج المملكة إلا بعد التأكد من وجود رخص نظامية للجهات المسوقة لبيع هذه العقارات.

وأكدت اللجنة أن أحقية تملك السعودي في بلد المشروع، ووجود وثائق الملكية وما يفيد اعتماد المشروع العقاري خارج المملكة يعد من الشروط الرئيسية لمنح الرخص النظامية.

وأوضحت أنه بناء على المادة (أولا) من الضوابط المتعلقة ببيع أو تأجير الوحدات العقارية على الخارطة الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم (536) وتاريخ 4/ 12/ 1437 المتضمن: (تحظر مزاولة أنشطة بيع أو تأجير أي وحدات عقارية على الخارطة - مهما كان غرضها أو أسلوب تطويرها أو إنشائها - سواء كانت سكنية أم تجارية أو استثمارية أم مكتبية أم خدمية أم صناعية أم سياحية أم غيرها، أو الإعلان عنها في وسائل الإعلام المحلية أو الخارجية أو تسويقها في المملكة، أو العرض عنها في المعارض، إلا بعد الحصول على الترخيص اللازم المزاولة النشاط).

 

الشؤون البلدية والقروية
وافي
إعلانات بيع العقارات

التعليقات

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أحدث التعليقات

watan
انه حب الووطن ياااااااااااااااااااااسادة... شكرا كاريلو فأنت ذوا اخلاق عاليه وهمك داخل الملعب ولا تغلط على اياً من الخصوم فأنت لست مثل غيرك ممن...
mousa
الله يشفيها ويشفي جميع مرضى المسلمين
mousa
زمان يافن الله يشفيها ويعافيها
مطر الاسود
صدقناكم بتفهمونا انكم لا تعلمون اين مكانه اشك انه من صناعتكم وانتاجكم وانه ينفذ خططكم مهما كانت وان المحصلة النهائية لما يقوم به هؤلاء...
مطر الاسود
صدق من قال يابن ادم اولك نطفة مذرة واخرك جيفة قذرة وانت فيما بين ذلك تحمل في جوفك العذرة يعني (زق) فما الذي يجعلك...

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