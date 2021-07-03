زوجان يتفاجئان بوجود 50 مليار دولار في حسابهما البنكي

واشنطن (صدى):
تعرض زوجان أمريكيان في ولاية لويزيانا إلى صدمة كبيرة حين عثرا على مبلغ 50 مليار دولار في حسابهما البنكي.
تفصيلا، أودع بنك في حساب الزوجين المبلغ الهائل الذي يفوق ميزانيات دول، عن طريق الخطأ، بحسب شبكة "فوكس نيوز".
وقال دارين جيمس (47 عاما) أنه لدى وصوله إلى المنزل في مدينة باتون روج بلويزيانا في 12 يونيو الماضي عرضت عليه زوجته الرقم الفلكي في الحساب على هاتفها الذكي.
وأوضح جميس الذي عمل سابقا ضابطا في شرطة لويزيانا على أنه لم يفكر مطلقا بالاحتفاظ بالأموال، مضيفا: "كنا نعلم أنها ليست ملكنا.. لم نربحها.. لذلك لم نتمكن من فعل أي شيء بها".
وبعدما اتصل الزوجان بالبنك قام الأخير بتصحيح الخطأ، واستغرق ذلك 4 أيام.