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زوجان يتفاجئان بوجود 50 مليار دولار في حسابهما البنكي

منذ ساعة
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زوجان يتفاجئان بوجود 50 مليار دولار في حسابهما البنكي

واشنطن (صدى):
تعرض زوجان أمريكيان في ولاية لويزيانا إلى صدمة كبيرة حين عثرا على مبلغ 50 مليار دولار في حسابهما البنكي.

تفصيلا، أودع بنك في حساب الزوجين المبلغ الهائل الذي يفوق ميزانيات دول، عن طريق الخطأ، بحسب شبكة "فوكس نيوز".

وقال دارين جيمس (47 عاما) أنه لدى وصوله إلى المنزل في مدينة باتون روج بلويزيانا في 12 يونيو الماضي عرضت عليه زوجته الرقم الفلكي في الحساب على هاتفها الذكي.

وأوضح جميس الذي عمل سابقا ضابطا في شرطة لويزيانا على أنه لم يفكر مطلقا بالاحتفاظ بالأموال، مضيفا: "كنا نعلم أنها ليست ملكنا.. لم نربحها.. لذلك لم نتمكن من فعل أي شيء بها".

وبعدما اتصل الزوجان بالبنك قام الأخير بتصحيح الخطأ، واستغرق ذلك 4 أيام.

زوجان أمريكيان
المبلغ الهائل
ميزانيات دول

التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
ابو محمد 😎 ✍️ عدد التعليقات : 130074
منذ 50 دقيقة
هذا اللي يقول // ياصيدة صدتها وافلست منهاااا .....

.. حق الناس للناس .. ولا تفكر باالإختلاااس ..

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watan
انه حب الووطن ياااااااااااااااااااااسادة... شكرا كاريلو فأنت ذوا اخلاق عاليه وهمك داخل الملعب ولا تغلط على اياً من الخصوم فأنت لست مثل غيرك ممن...
mousa
الله يشفيها ويشفي جميع مرضى المسلمين
mousa
زمان يافن الله يشفيها ويعافيها
مطر الاسود
صدقناكم بتفهمونا انكم لا تعلمون اين مكانه اشك انه من صناعتكم وانتاجكم وانه ينفذ خططكم مهما كانت وان المحصلة النهائية لما يقوم به هؤلاء...
مطر الاسود
صدق من قال يابن ادم اولك نطفة مذرة واخرك جيفة قذرة وانت فيما بين ذلك تحمل في جوفك العذرة يعني (زق) فما الذي يجعلك...

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