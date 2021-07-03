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كل ما تود معرفته عن سلالة "دلتا" التي تثير قلق العالم وتهدده بالإغلاق مجدداً

منذ 44 دقيقة
1953
كل ما تود معرفته عن سلالة "دلتا" التي تثير قلق العالم وتهدده بالإغلاق مجدداً

وكالات (صدى):
يراقب خبراء الصحة في جميع أنحاء العالم تحورات فيروس كورونا المستجد كوفيد 19 وخاصة سلالة "دلتا" الهندية التي تثير القلق بحسب تصنيف منظمة الصحة العالمية، لعدم فاعلية اللقاحات الموجودة في العالم معها.

أوضحت منظمة الصحة العالمية أن سلالة "دلتا" تشكل خطرا متزايدا على الصحة العامة من خلال جعل الفيروس أكثر قدرة على العدوى، أو التسبب في مرض أشد، أو تمكين الفيروس من مقاومة اللقاحات في نسبة أكبر من الحالات.

وأشارت إلى أن معدل العدوى بهذه السلالة أعلى بحوالي 60 في المئة من معدل عدوى بسلالة ألفا، والتي لديها بالفعل معدل عدوى أعلى بنسبة 50 في المئة مقارنة بالسلالة الأصلية لفيروس كورونا.

وأضافت أن الدراسات أظهرت أن سلالة دلتا مرتبطة بأعراض مختلفة مقارنة بالسلالات السابقة لفيروس كورونا، ويقول البروفيسور تيم سبيكتور، الذي يدرس أعراض كوفيد في بريطانيا، إنه على الرغم من أن الحمى لا تزال شائعة جدا في سلالة دلتا، إلا أن فقدان حاسة الشم لم يعد من بين أبرز عشرة أعراض لها.

ويعد الصداع والتهاب الحلق وسيلان الأنف من أكثر الأعراض المرتبطة بالعدوى بهذه السلالة في بريطانيا، وأوضح البروفيسور أن ذلك يجعل الفيروس يبدو وكأنه "نزلة برد شديدة" بالنسبة للشباب مما يزيد من خطر حملهم للفيروس دون أن يدركوا ليواصلوا نقل العدوى لأشخاص آخرين.

وتُظهر بيانات بريطانيا أن الأشخاص المصابين بسلالة دلتا ولم يتلقوا اللقاح أكثر عرضة للدخول إلى المستشفى بمرتين من أولئك الذين أصيبوا بسلالة ألفا، وتم رصد هذه السلالة في أكثر من 90 دولة حول العالم، مع تأكد تفشيها في الولايات المتحدة والصين وإفريقيا والدول الاسكندنافية ومنطقة المحيط الهادئ.

وتقول وزارة الصحة الهندية إن سلالة دلتا بلس تنتشر بسهولة أكبر، وترتبط بسهولة أكبر بخلايا الرئة، ويحتمل أن تكون مقاومة لنوع من العلاج يسمى العلاج بالأجسام المضادة أحادية النسيلة، فيما أكد علماء الفيروسات البارزين عدم وجود بيانات كافية لدعم هذه الاستنتاجات.

الصحة
منظمة الصحة العالمية
فيروس كورونا
اللقاحات
سلالة دلتا

التعليقات

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أحدث التعليقات

مجد الدين شامية
هل يجب على حامل الاقامه المميزة ان يدفع رسوم اضافية لوزارة الاستثمار مثل ما يدفعها المستثمر اي ال ٦٠ الف
سارا سالم
محترف فنون قتال تكوينه الجسدي يدل على ذلك..هذا اما مبتلى عقليا ولم ينتظم على العلاج أو لم يتم علاجه كما يجب أومدمن وهذه فترة...
عبدالله الناصر / حائل
15 مليون دولار او ريال نامل الاحاطه
¥ ولد نجد ¥
الله يرحمه ويرحم اموات المسلمين.
¥ ولد نجد ¥
نسأل السلامة والعافية

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