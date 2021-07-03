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«المسند»‏: رياح البوارح تعاود نشاطها اليوم

منذ ساعة
1946
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«المسند»‏: رياح البوارح تعاود نشاطها اليوم

الرياض (صدى):
أكد أستاذ المناخ بقسم الجغرافيا في جامعة القصيم سابقًا، الأستاذ الدكتور عبدالله المسند، أن رياح البوارح تعاود نشاطها اليوم السبت، متوقعًا أن تثير بعض الغبار في جنوب العراق والكويت والشرقية وقطر، كما تنشط الرياح الشمالية الغربية الرطبة على الساحل الغربي لمنطقتي المدينة المنورة ومكة المكرمة وقد تثير بعض الغبار.

وأوضح الدكتور عبدالله المسند، أن ‏درجة الحرارة في يوليو في الرياض، عادة متوسط درجة الحرارة العظمى (الظهر) يتراوح بين 41- 43 درجة مئوية، ونادراً ما تنخفض إلى أقل من 41م، أو تتجاوز 45م، في حين يكون متوسط درجة الحرارة الصغرى (قُبيل الفجر) يتراوح بين 29-30م، ونادراً ما تنخفض عن 27م أو تتجاوز 33م.

وكشف "المسند" عن قائمة ب‏درجة الحرارة الصغرى المسجلة فجر اليوم لـ29 محطة في المملكة، ودرجة الحرارة الكبرى ليوم أمس ‏على مستوى العالم، فضلًا عن قائمة بأعلى درجة حرارة سُجلت خلال الـ24 ساعة الماضية.

المناخ
رياح البوارح
عبدالله المسند

التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
ابو محمد 😎 ✍️ عدد التعليقات : 130074
منذ 23 دقيقة
يارب لطفك ورحمتك يا رحمن يا رحيم .. اللهم آمين ..

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