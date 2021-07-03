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إضافة خاصية التحكم في جودة تحميل الفيديو عبر واتساب

منذ 48 دقيقة
1668
إضافة خاصية التحكم في جودة تحميل الفيديو عبر واتساب

متابعة- أميرة خالد (صدى):
يعمل تطبيق التراسل الفوري واتساب على إضافة خاصية التحكم في جودة الفيديو الذي يحاول المستخدم إرساله؛ حيث تسمح للمستخدمين بمشاركة مقاطع الفيديو بجودة مختلفة كما يريدون.

ويستطيع عملاء واتساب الآن إرسال أنواع مختلفة من ملفات الوسائط على التطبيق، بما في ذلك مقاطع الفيديو، إلا أن نظام التطبيق يقوم بضبط الجودة تلقائيا فيما يخص مقاطع الفيديو التي تتم مشاركتها.

وتعد الطريقة الوحيدة لمشاركة فيديو بجودته الأصلية على واتساب هي إرسال الملف كمستند، في حين يسمح تطبيق تليغرام المنافس للمستخدمين بمشاركة مقاطع الفيديو بمستويات جودة مختلفة يحددها المستخدم.

وذكرت تقارير، أن واتساب أضافت برمجيات الخاصية المنتظرة في خوارزمية النسخة التجريبية من التطبيق، وستعرف هذه الميزة باسم "جودة تحميل الفيديو" ، وتم رصدها في النسخة التجريبية من واتساب رقم v2.21.14.6 لنظام الأندرويد.

وستسمح الخاصية الجديدة للمستخدمين بالاختيار من بين ثلاثة خيارات، بما فيها الخيار الأول وهو تحديد جودة الفيديو تلقائيا، وهو الإعداد الموصى به، لأنه يرسل الفيديو بأفضل جودة، فيما يمكن استخدام الخيارات الأخرى لتوفير استهلاك البيانات.

 

واتساب
التحكم في الفيديو
مزايا تقنية

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