نسخة
الأعداد السابقة للصحيفة
February 
<
 2021 
>
أحد
إثنين
ثلاثاء
أربعاء
خميس
جمعة
سبت

القيادة تهنئ رئيس الولايات المتحدة الأمريكية بذكرى استقلال بلاده

منذ ساعة
1832
القيادة تهنئ رئيس الولايات المتحدة الأمريكية بذكرى استقلال بلاده

الرياض (صدى):
بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، برقية تهنئة، لفخامة الرئيس جوزيف بايدن رئيس الولايات المتحدة الأمريكية، بمناسبة ذكرى استقلال بلاده.

وأعرب الملك المفدى باسمه واسم شعب وحكومة المملكة العربية السعودية عن أصدق التهاني وأطيب التمنيات بالصحة والسعادة لفخامته، ولحكومة وشعب الولايات المتحدة الأمريكية الصديق اطراد التقدم والازدهار.

وأشاد ـ أيده الله ـ بهذه المناسبة بالعلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين، وما تشهده من تطور في المجالات كافة.

كما بعث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، برقية تهنئة، لفخامة الرئيس جوزيف بايدن رئيس الولايات المتحدة الأمريكية، بمناسبة ذكرى استقلال بلاده.

وعبر سمو ولي العهد عن أطيب التهاني وأصدق التمنيات بموفور الصحة والسعادة لفخامته، راجياً لحكومة وشعب الولايات المتحدة الأمريكية الصديق المزيد من الرقي والازدهار.

خادم الحرمين
ولي العهد
القيادة
بايدن

التعليقات

اترك تعليقاً

أحدث التعليقات

مجد الدين شامية
هل يجب على حامل الاقامه المميزة ان يدفع رسوم اضافية لوزارة الاستثمار مثل ما يدفعها المستثمر اي ال ٦٠ الف
سارا سالم
محترف فنون قتال تكوينه الجسدي يدل على ذلك..هذا اما مبتلى عقليا ولم ينتظم على العلاج أو لم يتم علاجه كما يجب أومدمن وهذه فترة...
عبدالله الناصر / حائل
15 مليون دولار او ريال نامل الاحاطه
¥ ولد نجد ¥
الله يرحمه ويرحم اموات المسلمين.
¥ ولد نجد ¥
نسأل السلامة والعافية

أخر الأخبار

وظائف شاغرة في الهيئة الملكية بالجبيل
وظائف شاغرة في الهيئة الملكية بالجبيل
منذ 38 دقيقة 1524
كل ما تود معرفته عن سلالة "دلتا" التي تثير قلق العالم وتهدده بالإغلاق مجدداً
كل ما تود معرفته عن سلالة "دلتا" التي تثير قلق العالم وتهدده بالإغلاق مجدداً
منذ 44 دقيقة 1936
إضافة خاصية التحكم في جودة تحميل الفيديو عبر واتساب
إضافة خاصية التحكم في جودة تحميل الفيديو عبر واتساب
منذ 48 دقيقة 1652
صورة نادرة للملك سلمان والملك عبدالله أثناء انتظارهما الملك فيصل لتشريف حفل تخرج دفعة من ضباط الأركان
صورة نادرة للملك سلمان والملك عبدالله أثناء انتظارهما الملك فيصل لتشريف حفل تخرج دفعة من ضباط الأركان
منذ 53 دقيقة 1919
النصر يخطف نجم فلامنجو البرازيلي من أتلتيكو مدريد
النصر يخطف نجم فلامنجو البرازيلي من أتلتيكو مدريد
منذ ساعة 2206
القيادة تهنئ رئيس الولايات المتحدة الأمريكية بذكرى استقلال بلاده
القيادة تهنئ رئيس الولايات المتحدة الأمريكية بذكرى استقلال بلاده
منذ ساعة 1832
الخارجية الأمريكية ترصد 4 ملايين دولار لمن يدلي بمعلومات عن إبراهيم القوسي
الخارجية الأمريكية ترصد 4 ملايين دولار لمن يدلي بمعلومات عن إبراهيم القوسي
منذ ساعة 2300
إصابة ليلى طاهر بفيروس كورونا (فيديو)
إصابة ليلى طاهر بفيروس كورونا (فيديو)
منذ ساعة 1011
التماس كهربائي ينهي حياة طفل في تبوك
التماس كهربائي ينهي حياة طفل في تبوك
منذ ساعة 2218
سفارة المملكة تؤكد سلامة مواطنيها في اليابان بعد حدوث الانهيارات الطينية
سفارة المملكة تؤكد سلامة مواطنيها في اليابان بعد حدوث الانهيارات الطينية
منذ ساعة 2045