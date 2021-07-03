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نصائح للحفاظ على سيارتك أطول فترة ممكنة

منذ ساعة
1671
نصائح للحفاظ على سيارتك أطول فترة ممكنة

متابعة- أميرة خالد (صدى):
أكد الخبراء على ضرورة متابعة الصيانة الدورية للسيارة، وعدم إهمال أي عطل مهما كان بسيط، منعاً لتفاقمه لاحقاً والإضرار بالسيارة؛ حيث يمكن الحفاظ على طلاء السيارة بعدم التوقف في أماكن مغلقة، والبعد عن وضعها في أماكن مفتوحة معرضة لأشعة الشمس القوية أو الغبار أو الأوساخ.

ونصح الخبراء، بتغيير الفلاتر بشكل مستمر لأن الأوساخ المتراكمة، تقلل من أداء السيارة، بالإضافة إلى احتمالية تتسببها في أعطال مستقبلية بشكل مفاجىء، وقيادة السيارة بشكل آمن وعدم استخدام الخشونة عند التعامل مع المقود السيارة.

ومن الضروري وضع الغطاء المناسب للمقاعد داخل السيارة للحماية من الخدش، ومتابعة غطاء خزان الوقود عند كل مرة يتم تزويد السيارة بالوقود، للتأكد من غلقه بالطريقة الصحيحة، لضمان عدم تسرب الوقود، فضلًا عن فحص الاطارات بشكل دائم ويفضل تركيب جهاز مراقبة ضغط الاطارات.

وشدد الخبراء، على عدم إهمال تغيير الزيوت، مثل زيوت الفرامل والموتور وكذلك زيوت النظام الهيدروليكي، والصيانة الكاملة قبل كل سفر لمسافات طويلة، وعدم إهمال الفرامل ونظام المكابح والبعد عن الوقوف المفاجىء بشكل متكرر، إلى جانب فحص بالإطار الاحتياطي "ستيب تاير" حتى يكون جاهزًا حين الحاجة لاستخدامه.

 

 

سيارات
نصائح
أعطال

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