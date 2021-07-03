النصر يخطف نجم فلامنجو البرازيلي من أتلتيكو مدريد

ماجد محمد (صدى):
أكدت تقارير صحافية، اليوم السبت، أن مجلس إدارة نادي النصر، حسم الصفقة الأجنبية الثالثة، في موسم الانتقالات الصيفية الجارية.
وكشفت التقارير، عن تعاقد نادي النصر، مع اللاعب رودريجو مونيز، مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي فلامنجو البرازيلي، لافتة إلى أن النصر أغلق الصفقة رسميًا، بعد أن وقع العقود مع مسؤولي الفريق البرازيلي، وذلك بطلب شخصي من المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم، بحسب صحيفة "Central da Bola".
وذكرت أن نادي النصر تفوق على نادي أتلتيكو مدريد الإسباني، الذي حاول طوال الأيام الماضية، حسم الصفقة لصالحه، فيما قيل أن الصحيفة قد تكون أخطأت بذكر نادي النصر السعودي بدلًا من النصر الإماراتي؛ حيث لم يرتبط اسم النصر في أي وقت بمحاولات لضم اللاعب.