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الخارجية الأمريكية ترصد 4 ملايين دولار لمن يدلي بمعلومات عن إبراهيم القوسي

منذ ساعة
2142
الخارجية الأمريكية ترصد 4 ملايين دولار لمن يدلي بمعلومات عن إبراهيم القوسي

واشنطن (صدى):
رصدت الخارجية الأمريكية مكافأة تصل إلى 4 ملايين دولار لمن يدلي بمعلومات عن القيادي البارز في تنظيم القاعدة إبراهيم أحمد محمود القوسي الذي يتلقى الأوامر من قيادة التنظيم في إيران.

وقال حساب "مكافآت من أجل العدالة" على "تويتر" التابع لوزارة الخارجية الأمريكية، إن هذا الإرهابي المطلوب للعدالة، ترك بلده السودان ليتلقى الأوامر من قيادة القاعدة في إيران ليعيث خراباً في اليمن وأهله.

ولفت إلى أن القوسي يعرف أيضاً باسم الشيخ حبيب السوداني ومحمد صلاح أحمد، وظهر في التسجيلات المصورة للتنظيم، يشجع على شن الهجمات المنفردة ضد الولايات المتحدة، ودعت الخارجية إلى التبليغ نصياً عبر واتساب أو تلغرام أو سغنال.

إيران
تنظيم القاعدة
الخارجية الأمريكية
معلومات
مكافأة
إبراهيم القوسي

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أحدث التعليقات

عبدالله الناصر / حائل
15 مليون دولار او ريال نامل الاحاطه
¥ ولد نجد ¥
الله يرحمه ويرحم اموات المسلمين.
¥ ولد نجد ¥
نسأل السلامة والعافية
¥ ولد نجد ¥
لاحول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم
سارا سالم
المعتل النفسي بلا رعاية وعلاج ..لا يمكن التكهن بما ينوي فعله تسيطر عليه الهلاوس ليهرب نجاة بنفسه أو ليقتل دفاعا عن النفس ويصعب السيطرة...

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