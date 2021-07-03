الخارجية الأمريكية ترصد 4 ملايين دولار لمن يدلي بمعلومات عن إبراهيم القوسي

واشنطن (صدى):
رصدت الخارجية الأمريكية مكافأة تصل إلى 4 ملايين دولار لمن يدلي بمعلومات عن القيادي البارز في تنظيم القاعدة إبراهيم أحمد محمود القوسي الذي يتلقى الأوامر من قيادة التنظيم في إيران.
وقال حساب "مكافآت من أجل العدالة" على "تويتر" التابع لوزارة الخارجية الأمريكية، إن هذا الإرهابي المطلوب للعدالة، ترك بلده السودان ليتلقى الأوامر من قيادة القاعدة في إيران ليعيث خراباً في اليمن وأهله.
ولفت إلى أن القوسي يعرف أيضاً باسم الشيخ حبيب السوداني ومحمد صلاح أحمد، وظهر في التسجيلات المصورة للتنظيم، يشجع على شن الهجمات المنفردة ضد الولايات المتحدة، ودعت الخارجية إلى التبليغ نصياً عبر واتساب أو تلغرام أو سغنال.