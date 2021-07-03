بدرية أحمد: تجاهل صناع الفن لي هو سبب ابتعادي عن التمثيل

أبوظبي (صدى):
أكدت الفنانة الإماراتية بدرية أحمد، أن السبب وراء ابتعادها عن الأعمال الفنية يكمن في تجاهل صناع الفن لها وعدم عرض أي جديد عليها، مبدية استغرابها لعدم طلبها في أي عروض فنية جديدة، لافتة إلى أنها لا تعرف السبب.
وأوضحت بدرية أحمد إن لديها الكثير من العطاء والرغبة في ممارسة الفن، ولكن الصناع يتجاهلونها وهذا ما يشعرها بالضيق والحزن على نفسها، ضاربة مثال بالمنزل الذي يهمله أصحابه، فما بالهم بالفنان الذي لا يعرض عليه جديد.
وذكرت الفنانة الإماراتية، إنها اتصلت بأحد المنتجين، ورفضت أن تفصح عن اسمه، وطلبت منه أن يرشحها لأي من أعماله القادمة؛ ليرد عليها معتذراً، بأنه لا يملك إمكانية للإنتاج الخاص حالياً، واعداً إياها بالعمل معه في أقرب فرصة وهي لا زالت تنتظر.
وأشارت إلى أنها لم تعلن اعتزالها كما أشاع البعض، وأنها مبتعدة عن السوشيال ميديا وصراعات مواقع التواصل الاجتماعي منذ سنوات، لهذا فإن ما يقال أن سبب تجاهل صناع الفن لها هو كثرة أزماتها عبر السوشيال ميديا غير دقيق.