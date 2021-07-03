نسخة
الأعداد السابقة للصحيفة
February 
<
 2021 
>
أحد
إثنين
ثلاثاء
أربعاء
خميس
جمعة
سبت

بدرية أحمد: تجاهل صناع الفن لي هو سبب ابتعادي عن التمثيل

منذ 32 دقيقة
584
بدرية أحمد: تجاهل صناع الفن لي هو سبب ابتعادي عن التمثيل

أبوظبي (صدى):
أكدت الفنانة الإماراتية بدرية أحمد، أن السبب وراء ابتعادها عن الأعمال الفنية يكمن في تجاهل صناع الفن لها وعدم عرض أي جديد عليها، مبدية استغرابها لعدم طلبها في أي عروض فنية جديدة، لافتة إلى أنها لا تعرف السبب.

وأوضحت بدرية أحمد إن لديها الكثير من العطاء والرغبة في ممارسة الفن، ولكن الصناع يتجاهلونها وهذا ما يشعرها بالضيق والحزن على نفسها، ضاربة مثال بالمنزل الذي يهمله أصحابه، فما بالهم بالفنان الذي لا يعرض عليه جديد.

وذكرت الفنانة الإماراتية، إنها اتصلت بأحد المنتجين، ورفضت أن تفصح عن اسمه، وطلبت منه أن يرشحها لأي من أعماله القادمة؛ ليرد عليها معتذراً، بأنه لا يملك إمكانية للإنتاج الخاص حالياً، واعداً إياها بالعمل معه في أقرب فرصة وهي لا زالت تنتظر.

وأشارت إلى أنها لم تعلن اعتزالها كما أشاع البعض، وأنها مبتعدة عن السوشيال ميديا وصراعات مواقع التواصل الاجتماعي منذ سنوات، لهذا فإن ما يقال أن سبب تجاهل صناع الفن لها هو كثرة أزماتها عبر السوشيال ميديا غير دقيق.

 

بدرية أحمد
الأعمال الفنية
صناع الفن

التعليقات

اترك تعليقاً

أحدث التعليقات

بومرعي
عزالله انه ملك استثنائي رحمك الله يابومتعب وجعل مثواه الجنة
سالم الروقي
نادي النصر هو الوحيد الذي لا يرغب حكام اجانب ... اللجنه لجنتهم وصالحين مع بعض
سالم الروقي
نادي النصر هو الوحيد الذي لا يرغب حكام اجانب ... اللجنه لجنتهم وصالحين مع بعض
ابو محمد 😎 ✍️
لا حول ولا قوة إلا باالله العلي العظيم ..
شمس الحقيقة
الله يرحمه ويغفر له

أخر الأخبار

بدرية أحمد: تجاهل صناع الفن لي هو سبب ابتعادي عن التمثيل
بدرية أحمد: تجاهل صناع الفن لي هو سبب ابتعادي عن التمثيل
منذ 32 دقيقة 584
تنوية مهم من سفارة المملكة للمواطنين في واشنطن بشأن العطلة الرسمية
تنوية مهم من سفارة المملكة للمواطنين في واشنطن بشأن العطلة الرسمية
منذ 42 دقيقة 1674
وزير المالية يوافق على قواعد المنشأ الوطنية
وزير المالية يوافق على قواعد المنشأ الوطنية
منذ ساعة 1762
العثور على مفقود القويعية ميتاً
العثور على مفقود القويعية ميتاً
منذ ساعة 2063
احتفال في مدينة الدرب بجازان نهاية التسعينيات الميلادية
احتفال في مدينة الدرب بجازان نهاية التسعينيات الميلادية
منذ ساعة 1136
شركة التعاونية للتأمين توفر فرص تدريبية و إدارية شاغرة بالرياض
شركة التعاونية للتأمين توفر فرص تدريبية و إدارية شاغرة بالرياض
منذ ساعة 1782
بالفيديو.. شاب يتغلب على بتر يده اليمنى ويقدم أشهى المأكولات بالباحة
بالفيديو.. شاب يتغلب على بتر يده اليمنى ويقدم أشهى المأكولات بالباحة
منذ ساعة 1811
«الكركم» يحارب الشيخوخة ويقضي على نمو الخلايا السرطانية
«الكركم» يحارب الشيخوخة ويقضي على نمو الخلايا السرطانية
منذ ساعة 1726
فلكية جدة: كويكب يمر قرب كوكب الأرض اليوم
فلكية جدة: كويكب يمر قرب كوكب الأرض اليوم
منذ ساعة 1696
لقطات عفوية للملك عبدالله
لقطات عفوية للملك عبدالله
منذ ساعة 1470