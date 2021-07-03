«الكركم» يحارب الشيخوخة ويقضي على نمو الخلايا السرطانية

متابعة- أميرة خالد (صدى):
كشف قسم الأبحاث في جامعة McGill في مونتريال، عن فوائد الكركمين، التي توصف بأنها مادة كيميائية نباتية معزولة من توابل الكركم، تحتوي على العديد من الخصائص التي تعمل على خرق الشيخوخة.
وأوضح الباحثون، أنه تحتوي الكركمين على مواد مضادة للأكسدة ومضادة للالتهابات ومضادة للميكروبات، كما لديها إمكانات كبيرة للتطبيقات الصحية، فيما جرى تطوير الكركمين النانوي بواسطة "الأيونات" و"الترسيب المضاد للمذيبات".
واتضح أن الكركمين المتوفر كمكمل غذائي "يقضي على نمو الخلايا السرطانية"، كما يمكن أن يكون فعالا في علاج: التصلب المتعدد، مرض الكلية، متلازمة الأيض؛ حيث يجب إضافة المزيد من الكركمين إلى نظامك الغذائي، واتباع نظام غذائي صحي.