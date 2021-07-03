نسخة
الأعداد السابقة للصحيفة
February 
<
 2021 
>
أحد
إثنين
ثلاثاء
أربعاء
خميس
جمعة
سبت

بالفيديو.. شاب يتغلب على بتر يده اليمنى ويقدم أشهى المأكولات بالباحة

منذ 56 دقيقة
1728
بالفيديو.. شاب يتغلب على بتر يده اليمنى ويقدم أشهى المأكولات بالباحة

الباحة (صدى):
تغلب شاب في أحد قرى منطقة الباحة على إعاقته ليمارس حياته اليومية بطريقة طبيعية واجتهد في إيجاد فرصة عمل يكتسب من خلالها رزقه.

وافتتح الشاب ناصر الذي فقد إحدى يديه عربة لتقديم المأكولات في منتزه الحسام ليضرب بأشكال التعب عرض الحائط ويبعث برسائل أمل لكل العابرين هناك، بحسب "الإخبارية".

وأوضح الشاب أنه يعمل منذ 3 سنوات على تلك العربة، لافتًا إلى أنه يعمل 3 أشهر الصيف في منطقة الباحة و3 أشهر الربيع في محافظة المخواة؛ ليبعث رسالة للجميع بعدم الاستسلام لأي عارض صحي وأن يكافحوا من أجل تأمين لقمة العيش لهم ولأسرتهم.

الباحة
المخواة
إعاقة
مأكولات
بتر يده
عربة طعام

التعليقات

اترك تعليقاً

أحدث التعليقات

بومرعي
عزالله انه ملك استثنائي رحمك الله يابومتعب وجعل مثواه الجنة
سالم الروقي
نادي النصر هو الوحيد الذي لا يرغب حكام اجانب ... اللجنه لجنتهم وصالحين مع بعض
سالم الروقي
نادي النصر هو الوحيد الذي لا يرغب حكام اجانب ... اللجنه لجنتهم وصالحين مع بعض
ابو محمد 😎 ✍️
لا حول ولا قوة إلا باالله العلي العظيم ..
شمس الحقيقة
الله يرحمه ويغفر له

أخر الأخبار

تنوية مهم من سفارة المملكة للمواطنين في واشنطن بشأن العطلة الرسمية
تنوية مهم من سفارة المملكة للمواطنين في واشنطن بشأن العطلة الرسمية
منذ 16 دقيقة 1281
وزير المالية يوافق على قواعد المنشأ الوطنية
وزير المالية يوافق على قواعد المنشأ الوطنية
منذ 35 دقيقة 1610
العثور على مفقود القويعية ميتاً
العثور على مفقود القويعية ميتاً
منذ 41 دقيقة 1745
شركة التعاونية للتأمين توفر فرص تدريبية و إدارية شاغرة بالرياض
شركة التعاونية للتأمين توفر فرص تدريبية و إدارية شاغرة بالرياض
منذ 51 دقيقة 1668
بالفيديو.. شاب يتغلب على بتر يده اليمنى ويقدم أشهى المأكولات بالباحة
بالفيديو.. شاب يتغلب على بتر يده اليمنى ويقدم أشهى المأكولات بالباحة
منذ 56 دقيقة 1728
«الكركم» يحارب الشيخوخة ويقضي على نمو الخلايا السرطانية
«الكركم» يحارب الشيخوخة ويقضي على نمو الخلايا السرطانية
منذ ساعة 1621
فلكية جدة: كويكب يمر قرب كوكب الأرض اليوم
فلكية جدة: كويكب يمر قرب كوكب الأرض اليوم
منذ ساعة 1658
لقطات عفوية للملك عبدالله
لقطات عفوية للملك عبدالله
منذ ساعة 1272
المدينة المنورة الأعلى حرارة اليوم
المدينة المنورة الأعلى حرارة اليوم
منذ ساعة 1895
شاب يقتل خطيبة شقيقه بعد كشف خيانتها
شاب يقتل خطيبة شقيقه بعد كشف خيانتها
منذ ساعة 1065