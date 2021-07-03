بالفيديو.. شاب يتغلب على بتر يده اليمنى ويقدم أشهى المأكولات بالباحة

الباحة (صدى):
تغلب شاب في أحد قرى منطقة الباحة على إعاقته ليمارس حياته اليومية بطريقة طبيعية واجتهد في إيجاد فرصة عمل يكتسب من خلالها رزقه.
وافتتح الشاب ناصر الذي فقد إحدى يديه عربة لتقديم المأكولات في منتزه الحسام ليضرب بأشكال التعب عرض الحائط ويبعث برسائل أمل لكل العابرين هناك، بحسب "الإخبارية".
وأوضح الشاب أنه يعمل منذ 3 سنوات على تلك العربة، لافتًا إلى أنه يعمل 3 أشهر الصيف في منطقة الباحة و3 أشهر الربيع في محافظة المخواة؛ ليبعث رسالة للجميع بعدم الاستسلام لأي عارض صحي وأن يكافحوا من أجل تأمين لقمة العيش لهم ولأسرتهم.