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احتفال في مدينة الدرب بجازان نهاية التسعينيات الميلادية
منذ ساعة
1129
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عزالله انه ملك استثنائي رحمك الله يابومتعب وجعل مثواه الجنة
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نادي النصر هو الوحيد الذي لا يرغب حكام اجانب ... اللجنه لجنتهم وصالحين مع بعض
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لا حول ولا قوة إلا باالله العلي العظيم ..
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الله يرحمه ويغفر له
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