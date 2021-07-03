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لقطات عفوية للملك عبدالله
منذ 14 دقيقة
427
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التعليقات
ابو محمد 😎 ✍️
عدد التعليقات : 130067
منذ 4 دقائق
الله يرحمك يا ابا متعب ، يا لذيذ يارااايق .. آمين ..
شمس الحقيقة
عدد التعليقات : 124
منذ دقيقة
الله يرحمه ويغفر له
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أحدث التعليقات
ابو محمد 😎 ✍️
لا حول ولا قوة إلا باالله العلي العظيم ..
شمس الحقيقة
الله يرحمه ويغفر له
ابو محمد 😎 ✍️
الله يلطف بعباده .. آمين ..
محمد خالد
هاذي قيمة شبوك ابوه الهالك مشعل ابو شبوك
ابو محمد 😎 ✍️
خير ان شاء الله ..
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