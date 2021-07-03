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19 وظيفة شاغرة بشركة الاتصالات السعودية

منذ 30 دقيقة
1526
19 وظيفة شاغرة بشركة الاتصالات السعودية

فاطمة المالكي (صدى):
أعلنت شركة الاتصالات السعودية، عن توفر 19 وظيفة شاغرة وبرنامج تدريب تعاوني، للعمل بمدينة الرياض.

وفيما يلي الوظائف المتاحة وشروط التقديم:

1-مدير قسم تخطيط الرقابة الداخلية.

2-مدير قسم جودة الرقابة الداخلية.

3-مدير قسم تقنية ضمان الرقابة الداخلية.

4-مدير قسم ضمان الرقابة الداخلية.

شرط الحصول على درجة البكالوريوس أو الماجستير في تخصص إدارة الأعمال - خبرة لا تقل عن 5 سنوات في مجال ذات صلة.

6- أخصائي إدارة المنتجات: درجة البكالوريوس في تخصص "إدارة الأعمال، الاقتصاد، نظم المعلومات الإدارية"- خبرة لا تقل عن 4 سنوات في مجال ذات صلة.

7-مهندس أول تصميم البنية التحتية: درجة البكالوريوس في تخصص "هندسة الإلكترونيات، هندسة الاتصالات" - خبرة لا تقل عن 4 سنوات في مجال ذات صلة.

8- مهندس أول تنفيذ البنية التحتية: درجة البكالوريوس في تخصص "هندسة الإلكترونيات، هندسة الاتصالات" - خبرة لا تقل عن 5 سنوات في مجال ذات صلة

9- مدير شؤون الأقمار الصناعية

10- مدير قسم إستراتيجية العلامة التجارية - درجة البكالوريوس في تخصص "العلاقات العامة أو ما يعادلها"- خبرة لا تقل عن 5 سنوات في مجال ذات صلة.

11- مدير قسم التكامل وتحسين المراقبة - درجة البكالوريوس في تخصص "تقنية المعلومات، هندسة الاتصالات". - خبرة لا تقل عن 5 سنوات في مجال ذات صلة

12- أخصائي الاستراتيجية وتخطيط الموارد البشرية - درجة البكالوريوس في تخصص "إدارة الأعمال" - خبرة لا تقل عن 4 سنوات في مجال ذات صلة

13- أخصائي مهني إدارة المنتجات: درجة البكالوريوس في تخصص "هندسية الحاسب، تقنية المعلومات"- خبرة لا تقل عن 5 سنوات في مجال ذات صلة.

14- أخصائي عمليات البنية التحتية - درجة البكالوريوس في تخصص "علوم الحاسب، تقنية المعلومات، هندسة الاتصالات" - خبرة لا تقل عن 4 سنوات في مجال ذات صلة.

15- أخصائي مهني تحليل الأعمال - درجة البكالوريوس أو الماجستير في تخصص "إدارة الأعمال، تقنية المعلومات، نظم المعلومات الإدارية" - خبرة لا تقل عن 5 سنوات في مجال ذات صلة

16- محلل تخطيط وأداء أول - درجة البكالوريوس في تخصص المحاسبة المالية - خبرة لا تقل عن سنتين في مجال ذات صلة

17-أخصائي تجربة العملاء - درجة البكالوريوس في تخصص "إدارة الأعمال، التسويق، العلاقات العامة" - خبرة لا تقل عن 4 سنوات في مجال ذات صلة

18- مدير مبيعات: - درجة البكالوريوس في تخصص"إدارة الأعمال، التسويق، المبيعات" - خبرة لا تقل عن 5 سنوات في مجال ذات صلة

19-مشرف إدارة منتجات.

التقديم

-برنامج تدريب تعاوني "المالية"

التقديم

التقديم

وظائف
المملكة
شركة الاتصالات السعودية

التعليقات

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أحدث التعليقات

نجاة محمد
طيب
نجاة محمد
احسنتم و ربنا يبعد عنا البلاء ان شاء الله
أبوخالد-أبها.
ألف ألف شكر أخوي أبو محمد أنت والأخ واضح وصريح على مشاعركم الطيبه الجميله .. وأما بخصوص رجل الأمن عيسى القوزي .. سواء هو...
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
الله المستعان
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
الله يعز من يشاء ويذل من يشاء

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