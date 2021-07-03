19 وظيفة شاغرة بشركة الاتصالات السعودية

فاطمة المالكي (صدى):
أعلنت شركة الاتصالات السعودية، عن توفر 19 وظيفة شاغرة وبرنامج تدريب تعاوني، للعمل بمدينة الرياض.
وفيما يلي الوظائف المتاحة وشروط التقديم:
1-مدير قسم تخطيط الرقابة الداخلية.
2-مدير قسم جودة الرقابة الداخلية.
3-مدير قسم تقنية ضمان الرقابة الداخلية.
4-مدير قسم ضمان الرقابة الداخلية.
شرط الحصول على درجة البكالوريوس أو الماجستير في تخصص إدارة الأعمال - خبرة لا تقل عن 5 سنوات في مجال ذات صلة.
6- أخصائي إدارة المنتجات: درجة البكالوريوس في تخصص "إدارة الأعمال، الاقتصاد، نظم المعلومات الإدارية"- خبرة لا تقل عن 4 سنوات في مجال ذات صلة.
7-مهندس أول تصميم البنية التحتية: درجة البكالوريوس في تخصص "هندسة الإلكترونيات، هندسة الاتصالات" - خبرة لا تقل عن 4 سنوات في مجال ذات صلة.
8- مهندس أول تنفيذ البنية التحتية: درجة البكالوريوس في تخصص "هندسة الإلكترونيات، هندسة الاتصالات" - خبرة لا تقل عن 5 سنوات في مجال ذات صلة
9- مدير شؤون الأقمار الصناعية
10- مدير قسم إستراتيجية العلامة التجارية - درجة البكالوريوس في تخصص "العلاقات العامة أو ما يعادلها"- خبرة لا تقل عن 5 سنوات في مجال ذات صلة.
11- مدير قسم التكامل وتحسين المراقبة - درجة البكالوريوس في تخصص "تقنية المعلومات، هندسة الاتصالات". - خبرة لا تقل عن 5 سنوات في مجال ذات صلة
12- أخصائي الاستراتيجية وتخطيط الموارد البشرية - درجة البكالوريوس في تخصص "إدارة الأعمال" - خبرة لا تقل عن 4 سنوات في مجال ذات صلة
13- أخصائي مهني إدارة المنتجات: درجة البكالوريوس في تخصص "هندسية الحاسب، تقنية المعلومات"- خبرة لا تقل عن 5 سنوات في مجال ذات صلة.
14- أخصائي عمليات البنية التحتية - درجة البكالوريوس في تخصص "علوم الحاسب، تقنية المعلومات، هندسة الاتصالات" - خبرة لا تقل عن 4 سنوات في مجال ذات صلة.
15- أخصائي مهني تحليل الأعمال - درجة البكالوريوس أو الماجستير في تخصص "إدارة الأعمال، تقنية المعلومات، نظم المعلومات الإدارية" - خبرة لا تقل عن 5 سنوات في مجال ذات صلة
16- محلل تخطيط وأداء أول - درجة البكالوريوس في تخصص المحاسبة المالية - خبرة لا تقل عن سنتين في مجال ذات صلة
17-أخصائي تجربة العملاء - درجة البكالوريوس في تخصص "إدارة الأعمال، التسويق، العلاقات العامة" - خبرة لا تقل عن 4 سنوات في مجال ذات صلة
18- مدير مبيعات: - درجة البكالوريوس في تخصص"إدارة الأعمال، التسويق، المبيعات" - خبرة لا تقل عن 5 سنوات في مجال ذات صلة
19-مشرف إدارة منتجات.
التقديم
-برنامج تدريب تعاوني "المالية"
التقديم
التقديم