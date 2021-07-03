أسعار العملات مقابل الريال اليوم السبت

علي القحطاني (صدى):
تباينت أسعار العملات الأجنبية المختلفة، اليوم السبت، مقابل الريال، وفقًا للتحديثات الأخيرة.
وفيما يلي أسعار العملات الأجنبية مقابل الريال:
- اليورو: 4.45010، العملة مقابل الريال الواحد 0.22471
- الدولار: 3.75062، العملة مقابل الريال الواحد 0.26662
- درهم إماراتي: 1.02110، مقابل الريال الواحد 0.97933
- ريال يمني: 0.01499، مقابل الريال الواحد 66.70904
- دينار أردني: 5.29008، مقابل الريال الواحد 0.18904
- دينار كويتي: 12.45003 مقابل الريال الواحد 0.08032
- دينار بحريني: 9.94797، مقابل الريال الواحد 0.10053
- الريال القطري: 1.03011، مقابل الريال الواحد 0.97077
-الدرهم المغربي: 0.41959 مقابل الريال الواحد 2.38328
- الجنيه المصري: 0.23936، مقابل الريال الواحد 4.17788