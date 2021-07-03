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أسعار العملات مقابل الريال اليوم السبت

منذ 10 دقائق
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أسعار العملات مقابل الريال اليوم السبت

علي القحطاني (صدى):
تباينت أسعار العملات الأجنبية المختلفة، اليوم السبت، مقابل الريال، وفقًا للتحديثات الأخيرة.

وفيما يلي أسعار العملات الأجنبية مقابل الريال:

- اليورو: 4.45010، العملة مقابل الريال الواحد 0.22471

- الدولار: 3.75062، العملة مقابل الريال الواحد 0.26662

- درهم إماراتي: 1.02110، مقابل الريال الواحد 0.97933

- ريال يمني: 0.01499، مقابل الريال الواحد 66.70904

- دينار أردني: 5.29008، مقابل الريال الواحد 0.18904

- دينار كويتي: 12.45003 مقابل الريال الواحد 0.08032

- دينار بحريني: 9.94797، مقابل الريال الواحد 0.10053

- الريال القطري: 1.03011، مقابل الريال الواحد 0.97077

-الدرهم المغربي: 0.41959 مقابل الريال الواحد 2.38328

- الجنيه المصري: 0.23936، مقابل الريال الواحد 4.17788

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