بايدن يسعى لتعديل قوانين الهجرة

واشنطن (صدى):
أكد الرئيس الأمريكي جو بايدن، أمس الجمعة، أن بلاده بحاجة إلى نظام هجرة جديد يعكس "القيم الأمريكية" -على حد قوله-.
وقال بايدن خلال مراسم منح الجنسية الأمريكية لـ21 مهاجرا في البيت الأبيض: "أحلام المهاجرين مثلكم هي التي تبنى عليها أمريكيا وتضخ الطاقة والحياة والقوة الجديدة في البلاد".
وأضاف: "نحتاج إلى نظام هجرة يعكس قيمنا ويتطابق مع قوانيننا"، معبرا عن ثقته بأنه "يمكننا أن نقوم بالاثنين".
يذكر أن بايدن قدم في فبراير الماضي مشروع قانون لتحفيز الهجرة إلى الولايات المتحدة، لتمهيد الطريق أمام 11 مليون مهاجر غير شرعيين في الولايات المتحدة للحصول على الجنسية الأمريكية، لكن المشروع لم يحظ بدعم الكونغرس.