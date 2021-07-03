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والد عبدالله الرشيدي يروي تفاصيل المكالمة الأخيرة معه قبل استشهاده في تبوك

منذ 54 دقيقة
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والد عبدالله الرشيدي يروي تفاصيل المكالمة الأخيرة معه قبل استشهاده في تبوك

عادل الحربي (صدى):
روى والد الشهيد عبدالله الرشيدي، تفاصيل المكالمة الأخيرة مع ابنه قبيل استشهاده في تبوك على يد الداعشي هايل العطوي.

وقال والد عبدالله الرشيدي: "كان معي لمدة اسبوع وطلعنا رحلات، وتوكل على الله إلى تبوك يوم السبت، ومن يوم ذهب بيننا محادثات، وآخر مكالمة بيننا كانت بعد المغرب قال لي أنا وصلت".

وتابع: "جاء صباح الأحد في الساعة العاشرة، جاني خبر قالوا لي ولدك استشهد، قُلت كل شيء مقدر ومكتوب".

يذكر أن وزارة الداخلية أصدرت الأربعاء الماضي، بيانا حول تنفيذ حُكم القتل حدا بحق هايل العطوي، المنتمي لتنظيم داعش الإرهابي، والمتهم بقتل الرشيدي، في منطقة تبوك، استجابة لتوجيهات التنظيم باستهداف العسكريين.

وكان العطوي أقدم في 20 نوفمبر 2016 على إطلاق 14 رصاصة نحو رجل الأمن العريف عبدالله بن ناصر الرشيدي 25 عاما، الذي كان يعمل في أحد قطاعات وزارة الدفاع، أثناء توجهه لعمله.

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تبوك
المملكة
الشهداء
عبدالله الرشيدي

التعليقات

ابو عمار
ابو عمار عدد التعليقات : 51141
منذ 15 دقيقة
الله يرحمه ويتقبله مع الشهداء والصديقين
د محمد ماجد بخش
د محمد ماجد بخش عدد التعليقات : 14308
منذ دقيقتين
دشنت السعودية حملة للتوعية من مخاطر جماعات وأحزاب على عقيدة الخوارج، وعدتهم ابتلاء هذا العصر في الدول الإسلامية.

والخوارج تسمية أطلقت على فرقة ظهرت في السنوات الأخيرة من خلافة عثمان بن عفان، واشتهرت بالخروج على الخليفة علي بن أبي طالب عرفوا على مدى تاريخهم بالمغالاة في الدين وبالتكفير والتطرف.

أطلق الرئيس العام لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله السند، اليوم الإثنين، حملة "الخوارج شرار الخلق" التوعوية.

وأوضح، في بيان نشرته وكالة الأنباء السعودية (واس)، أنه "في هذا الوقت ابتليت الدول الإسلامية بجماعات وأحزاب على عقيدة الخوارج، وعلى أصول هذه الطائفة وقواعدهم التي خالفوا بها منهج أهل السنة والجماعة، ولو تسموا بأسماء أخرى، لكنهم هم الخوارج في توصيفهم الشرعي لا يخرجون عمن كانوا عليه في زمن الصحابة؛ حيث خرجوا عليهم وقتلوا خيرة صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم في عصرهم، قتلوا "عثمان وعلياً" رضي الله عنهما، وغيرهم من الصحابة، ولا يزالون يخرجون على المسلمين في هذا".

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أحدث التعليقات

ابو عمار
حسبي الله عليه الخسيس
ابو عمار
هههههههههههههههههه
د محمد ماجد بخش
أوضح فضيلة الشيخ ابن حميد أن المال من أسباب رضا الله عن العبد كما كان من أسباب سخطه عليه ، وهذا أبو بكر ،...
د محمد ماجد بخش
لا يوجد شيء اسمه معالج روحاني فيه كوميديا ودراما نجيب الريحاني
ابو عمار
هههههههههههههههه

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