نسخة
الأعداد السابقة للصحيفة
February 
<
 2021 
>
أحد
إثنين
ثلاثاء
أربعاء
خميس
جمعة
سبت

وزارة الداخلية تعلن قرارات جديدة بشأن السفر للخارج

منذ 18 دقيقة
2004
وزارة الداخلية تعلن قرارات جديدة بشأن السفر للخارج

الرياض (صدى):
أعلن مصدر مسؤول في وزارة الداخلية أنه انطلاقًا من حرص حكومة المملكة على سلامة المواطنين الراغبين في السفر إلى الخارج، وفي ظل استمرار تفشي جائحة كورونا (كوفيد ـ 19)، وانتشار سلالة جديدة متحورة من الفيروس، فقد تقرر ما يلي:

1 - منع سفر المواطنين المباشر أو غير المباشر، دون الحصول على إذن مسبق من الجهات المعنية؛ إلى كل من جمهورية إثيوبيا الفيدرالية الديمقراطية، ودولة الإمارات العربية المتحدة، وجمهورية فيتنام الاشتراكية، وذلك مع استمرار منع سفر المواطنين المباشر أو غير المباشر للدول المعلنة سابقًا، كما تقرر تعليق القدوم من كل من جمهورية إثيوبيا الفيدرالية الديمقراطية، ودولة الإمارات العربية المتحدة، وجمهورية فيتنام الاشتراكية، بالإضافة إلى جمهورية أفغانستان الإسلامية؛ إلا لمن مكث 14 يومًا خارج تلك الدول الأربع، من غير المواطنين، فضلًا عن جميع الدول المعلنة سابقًا.

2- إيقاف الرحلات الجوية بين الدول الممنوع السفر منها وإليها، وتطبيق الحجر المؤسسي على جميع القادمين منها مواطنين وغيرهم.

3 - يسثتنى من ذلك المواطنون المتواجدون حاليًا في أي من تلك الدول والذين تتم عودتهم قبل الساعة الحادية عشرة من مساء يوم الأحد 24 ذي القعدة 1442ه الموافق 4 يوليو 2021م، وذلك مع عدم الإخلال بما يتم حيال إجلاء مخالفي أنظمة الإقامة عن المملكة والرحلات الجوية ذات الصلة بذلك.

4 - يكون سريان تعليق الرحلات الجوية اعتبارًا من الساعة الحادية عشرة من مساء يوم الأحد 24 ذي القعدة 1442ه الموافق 4 يوليو 2021م.

وتهيب وزارة الداخلية بالمواطنين الراغبين في السفر للدول المسموح بالسفر إليها؛ توخي الحذر، والابتعاد عن المناطق التي تشهد انتشاراً للفيروس، واتباع الإجراءات الاحترازية كافة أيًا كانت وجهتهم.

وزارة الداخلية
المملكة
السفر للخارج

التعليقات

اترك تعليقاً

أحدث التعليقات

د محمد ماجد بخش
What ??
د محمد ماجد بخش
خلّ التصريحات الآن. وركز في التخطيط. أما الأكل فلا يعد إلا قبيل رحلة الحج بيومين أو ثلاثة.
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
المصيبه الواحده تطول لسانها
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
الله يرحم من مات ويشفي المصابين هذا قبل الكوبري. مقابل المستشفى العام
وافي
الهرج بالماضي نقص بالعقل

أخر الأخبار

عبدالسلام السحيمي يتحدث عن تجربته في مناصحة المتطرفين وإعادة تأهيلهم
عبدالسلام السحيمي يتحدث عن تجربته في مناصحة المتطرفين وإعادة تأهيلهم
منذ 4 دقائق 1107
وزارة الداخلية تعلن قرارات جديدة بشأن السفر للخارج
وزارة الداخلية تعلن قرارات جديدة بشأن السفر للخارج
منذ 18 دقيقة 2004
فيديو.. ضبط أشخاص بحوزتهم مواد مخدرة وخمر ومبالغ مالية في جدة
فيديو.. ضبط أشخاص بحوزتهم مواد مخدرة وخمر ومبالغ مالية في جدة
منذ 36 دقيقة 1622
فيديو.. أسامة الدغيري يتحدى الأسد في شد الحبل
فيديو.. أسامة الدغيري يتحدى الأسد في شد الحبل
منذ 42 دقيقة 485
مصرع شاب إثر هروبه من منزل عشيقته
مصرع شاب إثر هروبه من منزل عشيقته
منذ ساعة 1184
إيطاليا تهزم بلجيكا بثنائية وتواجه إسبانيا في نصف نهائي اليورو
إيطاليا تهزم بلجيكا بثنائية وتواجه إسبانيا في نصف نهائي اليورو
منذ ساعة 1824
الأهلي يواجه أزمة في المعسكر بتونس
الأهلي يواجه أزمة في المعسكر بتونس
منذ ساعة 2085
تدمير هدف جوي معادي أطلقته الميليشيا الحوثية تجاه المملكة
تدمير هدف جوي معادي أطلقته الميليشيا الحوثية تجاه المملكة
منذ ساعة 1729
بالفيديو .. أكاديمي سعودي يتميز بأبحاثه ويُعين عضواً بهيئة التحول الرقمي الكندية
بالفيديو .. أكاديمي سعودي يتميز بأبحاثه ويُعين عضواً بهيئة التحول الرقمي الكندية
منذ ساعتين 1858
الاتحاد يقترب من ضم لاعب أتليتكو باراناينس في الميركاتو الصيفي الجاري 
الاتحاد يقترب من ضم لاعب أتليتكو باراناينس في الميركاتو الصيفي الجاري 
منذ ساعتين 1880