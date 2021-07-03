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جستنيه يثير الجدل بخدمة قدمتها إدارة الاتحاد لجماهير النصر 

منذ 13 ساعة
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جستنيه يثير الجدل بخدمة قدمتها إدارة الاتحاد لجماهير النصر 

ماجد محمد (صدى):
أثار الناقد الرياضي عدنان جستنيه، الجدل بخدمة قدمتها إدارة الاتحاد لجماهير النصر، قائلا:"إدارة نادي الاتحاد قدمت في الأيام الماضية القليلة خدمة"كبيرة"جداً لجماهير نادي النصر العزيزة".

وأضاف عدنان جستنيه:"هل يجرؤ الإعلام المهتم بالشأن النصراوي، والكشف عن هوية هذه الخدمة "الجليلة" التي جعلت من هذه الجماهير هي صاحبة الكلمة الأولى والأخيرة و"تحمد الله" أن الإدارة استجابت لمطالبها!".

وكان جستنيه أبدى استياءه من ادعاء البعض حبه لنادي الاتحاد، في حين أنه يُريد عودته إلى دوامة الأزمات مرة أخرى.

وقال جستنيه:"هناك من يريد عودة الاتحاد إلى المربع القديم، هناك من يريد عودة الاتحاد لخلافات ألم وأليم يدعون حبهم للكيان، إلا أنهم عبر أطروحاتهم أسئلة ونقاشات وتغريدات تجدهم هم هم".

 

النصر
عدنان جستنيه
خلافات
إدارة الاتحاد

التعليقات

د محمد ماجد بخش
د محمد ماجد بخش عدد التعليقات : 14313
منذ 7 ساعات
ياكولك أكل البرشومي ياكولك حبة حبة
سلوم النصراوي
سلوم النصراوي عدد التعليقات : 7
منذ 37 دقيقة
يا جستن .. فكر في حمدالله في البلايستيشن فقط .. كمارا هو المهاجم المناسب لكم .. لاعب مثل حمدالله صعب يلعب في فريق صغير مثل الاتحاد😂😂
العالمي
العالمي عدد التعليقات : 56
منذ 11 دقيقة
المربع القديم كان الاتي متزعم فيه ايام كنت تحاربه والحين دحدر الاتي من اطرواحاتك انت وامثالك يعني الاتي الحين بخير الله يرجعه لايام البلوي اللي ماكان احد يجروء على المساس فيه حتى تسلطو عليه زيك واشكالك يا وجه النحس

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أحدث التعليقات

سارا سالم
محترف فنون قتال تكوينه الجسدي يدل على ذلك..هذا اما مبتلى عقليا ولم ينتظم على العلاج أو لم يتم علاجه كما يجب أومدمن وهذه فترة...
عبدالله الناصر / حائل
15 مليون دولار او ريال نامل الاحاطه
¥ ولد نجد ¥
الله يرحمه ويرحم اموات المسلمين.
¥ ولد نجد ¥
نسأل السلامة والعافية
¥ ولد نجد ¥
لاحول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم

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