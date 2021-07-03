جستنيه يثير الجدل بخدمة قدمتها إدارة الاتحاد لجماهير النصر 

ماجد محمد (صدى):
أثار الناقد الرياضي عدنان جستنيه، الجدل بخدمة قدمتها إدارة الاتحاد لجماهير النصر، قائلا:"إدارة نادي الاتحاد قدمت في الأيام الماضية القليلة خدمة"كبيرة"جداً لجماهير نادي النصر العزيزة".
وأضاف عدنان جستنيه:"هل يجرؤ الإعلام المهتم بالشأن النصراوي، والكشف عن هوية هذه الخدمة "الجليلة" التي جعلت من هذه الجماهير هي صاحبة الكلمة الأولى والأخيرة و"تحمد الله" أن الإدارة استجابت لمطالبها!".
وكان جستنيه أبدى استياءه من ادعاء البعض حبه لنادي الاتحاد، في حين أنه يُريد عودته إلى دوامة الأزمات مرة أخرى.
وقال جستنيه:"هناك من يريد عودة الاتحاد إلى المربع القديم، هناك من يريد عودة الاتحاد لخلافات ألم وأليم يدعون حبهم للكيان، إلا أنهم عبر أطروحاتهم أسئلة ونقاشات وتغريدات تجدهم هم هم".