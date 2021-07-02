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تفاصيل مثيرة عن رشاش أشهر قاطع طريق في المملكة

منذ 3 أيام
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تفاصيل مثيرة عن رشاش أشهر قاطع طريق في المملكة

الرياض (صدى):
كشف شهود عيان معلومات مثيرة عن عصابة "رشاش العتيبي" الذي نشط كمجرم في ثمانينيات القرن الماضي، ونفذ العديد من عمليات السلب والنهب وقطع الطرق السريعة بين مدن المملكة بمعاونة مجموعة من اللصوص.

وقال أحد المجني عليهم، عبد الله التميمي، إنه شاهد ذات مرة في سفره حادثاً مروريا فتوقف ليفاجأ برشاش وعصابته الذين قاموا بأخذ المفتاح منه وتفجير سيارته بعد الاستيلاء على ما بها من نقود.

وأضاف التميمي أنه نجا من الموت بعد إطلاق الرصاص عليه، حيث مرت الرصاصة بجانبه، مشيرا إلى أن الملك سلمان بن عبد العزيز حينما كان أميرا للرياض في ذلك الوقت، كلف محافظ المجمعة سابقاً، حمد الخثلان بتولي قضية رشاش وعصابته.

وأكد أن رشاش وعصابته لم يكن لديهم أي أهداف، وأعمالهم عشوائية غرضها السرقة والنهب، حيث دأبوا على تنفيذ أعمالهم ليلا على ضوء القمر.

وأوضح صديق رشاش في ذلك الوقت، ويُدعى "سعود"، "أتمنى ألا يمر علي ولا على شباب أمة محمد مثل ذلك الوقت العصيب"، مستعرضا المعاناة التي عاشها في التنقل من مكان لآخر ليحافظ على حياته.

المملكة
قاطع طريق
رشاش العتيبي

التعليقات

الملل
الملل عدد التعليقات : 46
منذ 3 أيام
هو الموضوع لتمرير المسلسل
اسلوب رخيص حتي الكذب
تبرأ منكم
ابو عمار
ابو عمار عدد التعليقات : 51229
منذ 3 أيام
يعني بكره بيعملو مسلسل على مجرم اخر
Ali
Ali عدد التعليقات : 115
منذ 3 أيام
الرجال قد مات هو ومن معه دعوا أمره إلى خالقه
القرنيs@s@،،، قاآآآآهرهم 😎✌️
القرني[email protected]@،،، قاآآآآهرهم 😎✌️ عدد التعليقات : 66788
منذ 3 أيام
الحمدلله على نعمة الأمن والأمان
متقاعد
متقاعد عدد التعليقات : 57
منذ 3 أيام
اتمنى ان لايعرض هذ المسلسل لان وراه ماوراه من التدابير الخبيثه حقبه ومرت ونتهت
غييييوووورررر
غييييوووورررر عدد التعليقات : 8301
منذ 3 أيام
كونهم يعملوا من المجرمين ابطال هذي مصيبة
د محمد ماجد بخش
د محمد ماجد بخش عدد التعليقات : 14486
منذ 3 أيام
من الناحية التربوية عرض الجرائم مفسدة
د محمد ماجد بخش
د محمد ماجد بخش عدد التعليقات : 14486
منذ 3 أيام
رغم بشاعة جرائم القتل بكل أنواعها وملابساتها، فإنها تبقى ظاهرة من ظواهر الطبيعة وتفصيلة قبيحة من تفاصيل الإنسانية لا يمكن القضاء عليها كلية.
ابو محمد 😎 ✍️
ابو محمد 😎 ✍️ عدد التعليقات : 130195
منذ 3 أيام
كيف المحافظ يقول ماهو ارهاب ، ويكمل : يقتلون الناس ويسلبونهم ويحرقون سياراتهم ..!!!.. إذا هذا ماهو ارهاب ، اوصف لنا الإرهاب وعرفه لنا ..!!؟

.. لا ادري هل كلامه تبرير للصعلوك الهالك ، او استهانه بأرواح البشر وممتلكاتهم .. شي عجيب ..!!؟؟؟
مطلع
مطلع عدد التعليقات : 36
منذ 3 أيام
عرضه له أجندة خبيثة ... الله يفكنا من السقط والأنذال وضغار العقول
خمبله
خمبله عدد التعليقات : 96
منذ 3 أيام
يقول التميمي منطقه ينقطع بها الارسال
هو وين الارسال ايامها😂😂
ناقد
ناقد عدد التعليقات : 207
منذ 3 أيام
هناك آخرون اقترفوا جرما أشد ولم نسمع بذكر جرمهم وثمثيله ... الممثل هذا ناقم على العتبان في أدواره من جهيمان لرشاش .. ما مشكلته معهم ؟
د محمد ماجد بخش
د محمد ماجد بخش عدد التعليقات : 14486
منذ 3 أيام
🤑🤑🤑🤑 الحاجة أم الإنتاج

والإنتاج أبو القروش
وافي
وافي عدد التعليقات : 827
منذ 3 أيام
الهرج بالماضي نقص بالعقل
بحرر
بحرر عدد التعليقات : 2
منذ 7 دقائق
اخذ وخل
بحر
بحر عدد التعليقات : 2
منذ 6 دقائق
اخذ وخل😏>

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أحدث التعليقات

ابو عمار
هههههههههههههههههههه
ابو عمار
ههههههههههههههههههههههه هذه سرقه ولا يحق لها
زائر
الله يستر من الجرعة الثانية وهي غير نوع الجرعة الاولى ماغير استودعنا الله انفسنا عند وزارة الصحة كان اعطيتوا الناس من اول جرعتهم الثانية...
ابو عمار
اوكي
ابو عمار
هذه الهبلا تفضح نفسها من اجل ان تشوهه سمعة الشاب . من سيقبل بها زوجة في المستقبل ؟

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