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عبدالعزيز المريسل : مدرب الهلال جارديم لا يريد موسى وغوميز
منذ 14 ساعة
1602
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التعليقات
سالم الروقي
عدد التعليقات : 3
منذ 37 دقيقة
مسيلمه الكذاب ...
ويا صبر الارض .
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أحدث التعليقات
ابو علي
الله يرحمه ويجعل مثواه الجنه
واضح*** وصريح***
تسرب نفطي من أحد المنصات البترولية البحرية..
اللهو البرى
ياولد اش بعسكر الكويت.. وين السلاح.. وبعدين انت كعسكري لاتسمح لاأحد بالاقتراب منك مهما يكن.. وخاصة ذولا اللي ماهم طبيعيين.لابد .العسكري يكون يقض وحذر...
واضح*** وصريح***
الجاهل عدو نفسه.
سالم الروقي
مسيلمه الكذاب ... ويا صبر الارض .
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