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عبدالسلام السحيمي يتحدث عن تجربته في مناصحة المتطرفين وإعادة تأهيلهم

منذ 3 ساعات
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عبدالسلام السحيمي يتحدث عن تجربته في مناصحة المتطرفين وإعادة تأهيلهم

عادل الحربي (صدى):
تحدث الدكتور عبدالسلام السحيمي، عن تجربته في برنامج المناصحة للمتطرفين، موضحا الفئات التي يمكن إقناعها ويسهل إعادة تأهيلها.

وقال السحيمي: "المتطرفين منهم من يكون مُنظر للفكر وهذا صعب أن ترجئه وصعب تغيير رأيه، ومنهم من يريد أن يناقش ويحاور وهؤلاء تؤثر فيهم المناصحة".

وأضاف: "هناك مجموعة ثالثة، مغرر بهم، وهؤلاء يحتاجون جلسات إرشادية توضيحية ويرجع الكثير منهم".

وأكد السحيمي على نجاح برنامج المناصحة، مضيفا: "المناصحة لها تاثيرها وإن كان هناك سلبيات من أختراق بعض المناصحين لهذا البرنامج وهم ليسوا على الفكر الصحيح".

وتابع: "جمع أهل أفكار مختلفة من الموقوفين، شيء ليس جيدًا، فالأولى أن يصنف أهل التكفير، في حدة والجهاد على حدة والمغرر بهم على حدة، حتى لا يؤثرون على بعضهم البعض وتحدث نتيجة عكسية".

المملكة
السحيمي
المتطرفين
برنامج المناصحة

التعليقات

ابو عمار
ابو عمار عدد التعليقات : 51147
منذ 36 دقيقة
طيب

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أحدث التعليقات

القرني
هذا المهندس غبي وشكل هو وغيره عندهم مقاولات ومكاتب المفروض يكون فيه تحديد اسعار كيف يقول في زيادة حسبي الله عليهم حسبي الله عليهم...
ابو عمار
حسبي الله عليه الخسيس
ابو عمار
هههههههههههههههههه
د محمد ماجد بخش
أوضح فضيلة الشيخ ابن حميد أن المال من أسباب رضا الله عن العبد كما كان من أسباب سخطه عليه ، وهذا أبو بكر ،...
د محمد ماجد بخش
لا يوجد شيء اسمه معالج روحاني فيه كوميديا ودراما نجيب الريحاني

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