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كلن يغني على ليلاه
منذ 4 ساعات
1531
1
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التعليقات
ابو محمد 😎 ✍️
عدد التعليقات : 130062
منذ دقيقة
رحم الله إمرءاً عرف قدر نفسه ..
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أحدث التعليقات
**""'سهم'""**😊
نعم كيف تم خروجة بكل هذا المبلغ ... ؟؟.
4lovex2
لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم يقعون بشرك وهم لايدركون المحبة فقط لله رب العالمين الذي خلق الإنسان من ماء مهين.
4lovex2
وحنا وش دخلنا فيها بقلعتها هي وزواجها مصيرها حفرة سوداء تتحاسب ع كل اعمالها
ابو محمد 😎 ✍️
لاحول ولا قوة إلا باالله العلي العظيم ..
ابو محمد 😎 ✍️
رحم الله إمرءاً عرف قدر نفسه ..
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