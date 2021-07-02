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تدمير هدف جوي معادي أطلقته الميليشيا الحوثية تجاه المملكة

منذ 27 دقيقة
1431
تدمير هدف جوي معادي أطلقته الميليشيا الحوثية تجاه المملكة

فهمي محمد (صدى):
أعلن التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن تدمير هدف جوي معادي أطلقته الميليشيا الحوثية الإرهابية تجاه المملكة.

وأضاف التحالف، مساء اليوم الجمعة، أن كفاءة القوات المشتركة للتحالف أحبطت عمل عدائيا وشيكا.

وكان التحالف قد أعلن صباح اليوم أن دفاعات المملكة اعترضت ودمرت طائرة بدون طيار مفخخة أطلقتها المليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران تجاه خميس مشيط.

‏وأشار التحالف العربي، إلى استمرار محاولات المليشيا الحوثية تعمد استهداف المدنيين والأعيان المدنية، مؤكدًا اتخاذه كافة الإجراءات العملياتية لحماية المدنيين والتعامل مع التهديد الوشيك.

 

خميس مشيط
المملكة
اليمن
التحالف

التعليقات

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أحدث التعليقات

**""'سهم'""**😊
نعم كيف تم خروجة بكل هذا المبلغ ... ؟؟.
4lovex2
لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم يقعون بشرك وهم لايدركون المحبة فقط لله رب العالمين الذي خلق الإنسان من ماء مهين.
4lovex2
وحنا وش دخلنا فيها بقلعتها هي وزواجها مصيرها حفرة سوداء تتحاسب ع كل اعمالها
ابو محمد 😎 ✍️
لاحول ولا قوة إلا باالله العلي العظيم ..
ابو محمد 😎 ✍️
رحم الله إمرءاً عرف قدر نفسه ..

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