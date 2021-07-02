تدمير هدف جوي معادي أطلقته الميليشيا الحوثية تجاه المملكة

فهمي محمد (صدى):
أعلن التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن تدمير هدف جوي معادي أطلقته الميليشيا الحوثية الإرهابية تجاه المملكة.
وأضاف التحالف، مساء اليوم الجمعة، أن كفاءة القوات المشتركة للتحالف أحبطت عمل عدائيا وشيكا.
وكان التحالف قد أعلن صباح اليوم أن دفاعات المملكة اعترضت ودمرت طائرة بدون طيار مفخخة أطلقتها المليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران تجاه خميس مشيط.
وأشار التحالف العربي، إلى استمرار محاولات المليشيا الحوثية تعمد استهداف المدنيين والأعيان المدنية، مؤكدًا اتخاذه كافة الإجراءات العملياتية لحماية المدنيين والتعامل مع التهديد الوشيك.