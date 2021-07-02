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شاب يُسمم أطفاله الثلاثة لإغاظة زوجته

منذ 28 دقيقة
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شاب يُسمم أطفاله الثلاثة لإغاظة زوجته

نيودلهي (صدى):
لجأ شاب هندي في مومباي لتسميم أطفاله في محاولة منه لإيغاظة زوجته التي تشاجرت معه في يوم الجمعة الماضي.

واصطحب علي نوشاد أنصاري، البالغ من العمر 27 عاماً أطفاله الثلاثة لتناول الآيس كريم، ثم سممهم بسم فئران.

وأسفر التصرف المتهور عن مصرع طفله البالغ من العمر 6 أعوام في مستشفى سيون يوم الثلاثاء، بينما أصيب الاثنين بمرض خطير.

وذكرت الجهات الأمنية أن الزوجين غالباً ما يتشاجران بشأن المسائل المالية، وأن الزوجة ذهبت إلى منزل أختها عقب المشاجرة الأخيرة.

وعندما علمت بما حدث لأطفالها كذبت على الشرطة وقالت أن الأطفال تناولوا السم عن طريق الخطأ لحماية زوجها.

ونفت الزوجة بعد وفاة طفلها صحة ما أدعته، وأقرت بأن زوجها هو من قام بتسميم أطفالهما، ولا تزال الجهات الأمنية تبحث عن الزوج الذي هرب بعد ارتكاب جريمته.

 

قتل
جريمة قتل
الهند
تسمم
مومباي
سم فئران

التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
ابو محمد 😎 ✍️ عدد التعليقات : 130056
منذ 6 دقائق
لاحول ولا قوة إلا باالله العلي العظيم ..

.. ياله من احمق أهبل ..

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أحدث التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
اطرحوا الفاسد على بطنه وكتفوه ، ورنوه حتى تزهقوا روحه ..
مواطن 12345
موافقين موافقين وقيمة عقده سددوا ديون الخراع والا خذوا فيها قشفه لاعب الاهلي ما قصر ادى اللى عليه واكثر
احمد
ههههههههههه الغريبه ماقالوا اسمها ..... شكله فضيحه يدل على انها مجنسه هههههههه
ابو محمد 😎 ✍️
لاحول ولا قوة إلا باالله العلي العظيم .. .. ياله من احمق أهبل ..
خالد
خرط فاضي والقصد منه اثبات ان المراءه كانت في السابق مضطهده والان بعد تمردها صارت مخترعه .

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