شاب يُسمم أطفاله الثلاثة لإغاظة زوجته

نيودلهي (صدى):
لجأ شاب هندي في مومباي لتسميم أطفاله في محاولة منه لإيغاظة زوجته التي تشاجرت معه في يوم الجمعة الماضي.
واصطحب علي نوشاد أنصاري، البالغ من العمر 27 عاماً أطفاله الثلاثة لتناول الآيس كريم، ثم سممهم بسم فئران.
وأسفر التصرف المتهور عن مصرع طفله البالغ من العمر 6 أعوام في مستشفى سيون يوم الثلاثاء، بينما أصيب الاثنين بمرض خطير.
وذكرت الجهات الأمنية أن الزوجين غالباً ما يتشاجران بشأن المسائل المالية، وأن الزوجة ذهبت إلى منزل أختها عقب المشاجرة الأخيرة.
وعندما علمت بما حدث لأطفالها كذبت على الشرطة وقالت أن الأطفال تناولوا السم عن طريق الخطأ لحماية زوجها.
ونفت الزوجة بعد وفاة طفلها صحة ما أدعته، وأقرت بأن زوجها هو من قام بتسميم أطفالهما، ولا تزال الجهات الأمنية تبحث عن الزوج الذي هرب بعد ارتكاب جريمته.