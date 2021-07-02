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جستنيه يثير الجدل بخدمة قدمتها إدارة الاتحاد لجماهير النصر 

منذ 50 دقيقة
1984
جستنيه يثير الجدل بخدمة قدمتها إدارة الاتحاد لجماهير النصر 

ماجد محمد (صدى):
أثار الناقد الرياضي عدنان جستنيه، الجدل بخدمة قدمتها إدارة الاتحاد لجماهير النصر، قائلا:"إدارة نادي الاتحاد قدمت في الأيام الماضية القليلة خدمة"كبيرة"جداً لجماهير نادي النصر العزيزة".

وأضاف عدنان جستنيه:"هل يجرؤ الإعلام المهتم بالشأن النصراوي، والكشف عن هوية هذه الخدمة "الجليلة" التي جعلت من هذه الجماهير هي صاحبة الكلمة الأولى والأخيرة و"تحمد الله" أن الإدارة استجابت لمطالبها!".

وكان جستنيه أبدى استياءه من ادعاء البعض حبه لنادي الاتحاد، في حين أنه يُريد عودته إلى دوامة الأزمات مرة أخرى.

وقال جستنيه:"هناك من يريد عودة الاتحاد إلى المربع القديم، هناك من يريد عودة الاتحاد لخلافات ألم وأليم يدعون حبهم للكيان، إلا أنهم عبر أطروحاتهم أسئلة ونقاشات وتغريدات تجدهم هم هم".

 

النصر
عدنان جستنيه
خلافات
إدارة الاتحاد

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أحدث التعليقات

واضح*** وصريح***
يقول المثل :-من طمع طبع، ومثل آخريقول:-الطمع يذهب ماجمع،بضم الجيم وكسر الميم.
واضح*** وصريح***
يالطييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييف..
واضح*** وصريح***
هههههههههههههههههههههههههههههه هذا الكلب مطفوق،وراعيه،مفهي،ويستاهل ماجاه اللوووووح..
غييييوووورررر
إنا لله وإنا إليه راجعون ولاحول ولاقوة إلا بالله اللهم أصلح أحوال المسلمين
واضح*** وصريح***
من له حيلة فاليحتال.؟

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