نسخة
الأعداد السابقة للصحيفة
February 
<
 2021 
>
أحد
إثنين
ثلاثاء
أربعاء
خميس
جمعة
سبت

فرع الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بعسير يضبط 1683 مخالفة لأنظمة العمل

منذ 17 ساعة
1126
فرع الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بعسير يضبط 1683 مخالفة لأنظمة العمل

عسير (صدى):
نفذت فرق التفتيش الميداني التابعة لفرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بمنطقة عسير, خلال شهر يونيو 8255 زيارة ميدانية على منشآت القطاع الخاص في مدن ومحافظات المنطقة للتأكد من تطبيق الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية في مقرات العمل للحد من انتشار فيروس كورونا، والالتزام بأنظمة وتشريعات الوزارة المنظمة لسوق العمل، وتنفيذ قرارات التوطين .

وأسفرت هذه الزيارات عن ضبط 1683 مخالفة لأنظمة العمل، إضافة إلى 89 مخالفة للإجراءات الاحترازية من منشآت القطاع الخاص، كما وجهت الوزارة 462 إنذاراً للمنشآت المخالفة، وقد تلقت الوزارة (95 ) بلاغاً وارداً عبر مختلف وسائل التواصل، تعامل معها فرق التفتيش الميداني.

وأكد فرع الوزارة بمنطقة عسير ضرورة الالتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية في مقرات العمل للحد من انتشار فيروس كورونا، والالتزام بأنظمة وتشريعات الوزارة المنظمة لسوق العمل، وتنفيذ قرارات التوطين، داعياً للجميع إلى الإبلاغ عن أي مخالفة عبر تطبيق (معاً للرصد) المتاح عبر أجهزة الهواتف الذكية، أو من خلال الاتصال بالرقم الموحد (19911).

التعليقات

اترك تعليقاً

أحدث التعليقات

سامي الحربي
لو في دولة أخرى مثل أمريكا أي اعتداء على رجل أمن يستوجب إطلاق النار مباشرةً
ابو محمد 😎 ✍️
الحرامي اللي يسرق باالدراهم من اهلها ومستحقيها ، عيان بيان ، يستاهل انه ينسرق ..
ابو محمد 😎 ✍️
اطرحوا الفاسد على بطنه وكتفوه ، ورنوه حتى تزهقوا روحه ..
مواطن 12345
موافقين موافقين وقيمة عقده سددوا ديون الخراع والا خذوا فيها قشفه لاعب الاهلي ما قصر ادى اللى عليه واكثر
احمد
ههههههههههه الغريبه ماقالوا اسمها ..... شكله فضيحه يدل على انها مجنسه هههههههه

أخر الأخبار

بالفيديو .. الملك سلمان يروي ذكرياته عن الملك فهد وعلاقته بالخيل
بالفيديو .. الملك سلمان يروي ذكرياته عن الملك فهد وعلاقته بالخيل
منذ 13 دقيقة 1304
شاب يُسمم أطفاله الثلاثة لإغاظة زوجته
شاب يُسمم أطفاله الثلاثة لإغاظة زوجته
منذ 36 دقيقة 466
إسبانيا تتأهل لنصف النهائي "يورو 2020"
إسبانيا تتأهل لنصف النهائي "يورو 2020"
منذ 44 دقيقة 1687
شاهد.. شرطي كويتي يتعرض للاعتداء على يد شخص في شارع عام 
شاهد.. شرطي كويتي يتعرض للاعتداء على يد شخص في شارع عام 
منذ 52 دقيقة 902
جستنيه يثير الجدل بخدمة قدمتها إدارة الاتحاد لجماهير النصر 
جستنيه يثير الجدل بخدمة قدمتها إدارة الاتحاد لجماهير النصر 
منذ ساعة 2229
السجن لعصابة سرقت رجل أعمال سعودي ومشاهير في باريس
السجن لعصابة سرقت رجل أعمال سعودي ومشاهير في باريس
منذ ساعة 539
اكتشاف مصنع مخدرات يُديره لبنانيين وسوريين لتهريبها لدول الخليج
اكتشاف مصنع مخدرات يُديره لبنانيين وسوريين لتهريبها لدول الخليج
منذ ساعة 2463
مغني راب فرنسي يثير دهشة مذيع بتلاوة آيات من القرآن 
مغني راب فرنسي يثير دهشة مذيع بتلاوة آيات من القرآن 
منذ ساعتين 780
سبب إطلاق لقب "معزي" على الملك عبدالعزيز
سبب إطلاق لقب "معزي" على الملك عبدالعزيز
منذ ساعتين 2264
ملتقى الرواية الدولي بالباحة يختتم اعماله بعدد من التوصيات
ملتقى الرواية الدولي بالباحة يختتم اعماله بعدد من التوصيات
منذ ساعتين 1298