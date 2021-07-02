السجن لعصابة سرقت رجل أعمال سعودي ومشاهير في باريس

باريس (صدى):
قضت محكمة في باريس بسجن 8 أشخاص بالسجن لعدة سنوات بسبب تورطهم في سرقة رجل أعمال سعودي وآخرين.
وكان المحكوم عليهم ضمن أعضاء عصابة تخصصت في تسلق المباني، ومن بين المتهمين شخص يدعى "محمد"، وعُرِف ببراعته في التسلق، ومتهم آخر يدعى "عبد العظيم" وتم الحكم على كل منهما بالسجن لمدة 6 سنوات.
كما حُكِم على امرأة بـ 18 شهرا مع وقف التنفيذ بتهمة إخفاء مسروقات وحيازة سلاح، بينما حُكِم على الآخرين بمدد تتراوح بين سنة وأربع سنوات لمشاركتهم في عمليات السطو.
الجدير بالذكر أن من بين ضحايا العصابة، نجم كرة القدم السابق في باريس سان جيرمان، تياجو سيلفا، المضيف التلفزيوني باتريك سيباستيان، والشيف الشهير جان بيير فيغاتو، وبلغت قيمة المسروقات التي استولوا عليها خلال عامي 2018 و2019 نحو 5 ملايين دولار.