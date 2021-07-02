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السجن لعصابة سرقت رجل أعمال سعودي ومشاهير في باريس

منذ ساعة
539
السجن لعصابة سرقت رجل أعمال سعودي ومشاهير في باريس

باريس (صدى):
قضت محكمة في باريس بسجن 8 أشخاص بالسجن لعدة سنوات بسبب تورطهم في سرقة رجل أعمال سعودي وآخرين.

وكان المحكوم عليهم ضمن أعضاء عصابة تخصصت في تسلق المباني، ومن بين المتهمين شخص يدعى "محمد"، وعُرِف ببراعته في التسلق، ومتهم آخر يدعى "عبد العظيم" وتم الحكم على كل منهما بالسجن لمدة 6 سنوات.

كما حُكِم على امرأة بـ 18 شهرا مع وقف التنفيذ بتهمة إخفاء مسروقات وحيازة سلاح، بينما حُكِم على الآخرين بمدد تتراوح بين سنة وأربع سنوات لمشاركتهم في عمليات السطو.

الجدير بالذكر أن من بين ضحايا العصابة، نجم كرة القدم السابق في باريس سان جيرمان، تياجو سيلفا، المضيف التلفزيوني باتريك سيباستيان، والشيف الشهير جان بيير فيغاتو، وبلغت قيمة المسروقات التي استولوا عليها خلال عامي 2018 و2019 نحو 5 ملايين دولار.

سرقة
عصابة
باريس
محكمة
تياجو سيلفا

التعليقات

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أحدث التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
اطرحوا الفاسد على بطنه وكتفوه ، ورنوه حتى تزهقوا روحه ..
مواطن 12345
موافقين موافقين وقيمة عقده سددوا ديون الخراع والا خذوا فيها قشفه لاعب الاهلي ما قصر ادى اللى عليه واكثر
احمد
ههههههههههه الغريبه ماقالوا اسمها ..... شكله فضيحه يدل على انها مجنسه هههههههه
ابو محمد 😎 ✍️
لاحول ولا قوة إلا باالله العلي العظيم .. .. ياله من احمق أهبل ..
خالد
خرط فاضي والقصد منه اثبات ان المراءه كانت في السابق مضطهده والان بعد تمردها صارت مخترعه .

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