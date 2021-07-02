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سبب إطلاق لقب "معزي" على الملك عبدالعزيز

منذ 18 دقيقة
1472
سبب إطلاق لقب "معزي" على الملك عبدالعزيز

الرياض (صدى):
يعد لقب (معزي) من أحد الألقاب التي أُطلقت على الملك عبدالعزيز، ويرجع سبب إطلاقه على الملك إلى العزاء الذي يقوم به.

ويعد لقب "معزي" مشتق من العزاء الذي كان يقوم به الملك عبدالعزيز لأهل الميت والعطف والعطاء والسخاء والأكرام الذي يقدمه لهم حتى لو كانوا أبناء أعدائه، وذلك بحسب ما ذكره الأديب الراحل"فهد المارك" في كتابه بعنوان "من شيم الملك عبد العزيز".

يذكر أن الملك عبد العزيز كان له أكثر من لقب وفقاً لكل مرحلة في حكمه، حيث لٌقب بالإمام، وهو لقب عام للملك عبد العزيز، ومعناه الحاكم، وقد ورث هذا اللقب عن آبائه حكام الدولة السعودية الأولى والثانية.

كما أطلق عليه أمير نجد ورئيس عشائرها، من عام 1319هـ - 1902م، ثم سلطان نجد وملحقاتها، من عام 1339هـ - 1920م، ثم ملك الحجاز وسلطان نجد وملحقاتها، من عام 1344هـ - 1926م، وملك الحجاز ونجد وملحقاتها، من عام 1345هـ - 1927م، والملك أو ملك المملكة العربية السعودية، وهو اللقب الذي ثبت منذ عام 1351هـ - 1932 م، وتوارثه الملوك من بعده.

الملك عبدالعزيز
سلطان
الحجاز
معزي
ألقاب الملك عبدالعزيز

التعليقات

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أحدث التعليقات

**""'سهم'""**
ماشوف الا ورع متروش بنيلة ...😂😂😆
الخزمري
شروط الكود استنزاف لجيب المواطن دون فائدة تعود عليه
ابو محمد 😎 ✍️
معلومات طيبه يا دكتور الكيمياء ، كذالك دكتور محمد بخش دكتور الفيزياء ، لكما جزيل الشكر على المعلومات المهمه ، زادكما الله علماً نافعاً...
ابو راكان
ادبوه مثل هذي الأشكال
🍉🥭لست محرمه ولي رباً رحيم 🍒🥝
هههههههههههههههههههههههه

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