ياسر الفهمي: بامعوضة ظلمني والأهل أجبروني على الذهاب لمعالج روحاني

ماجد محمد (صدى):
أوضح لاعب نادي الأهلي السابق،ياسر الفهمي، حقيقة ما تردد بشأن أن مشاركته في دوري "حواري" أصابته بعدة إصابات الأمر الذي أثر بالسلب على مستقبله في نادي الأهلي.
ونفى اللاعب صحة ما تردد بهذا الشأن، كما نفى بأنه كان مصاب عندما انضم لنادي الأهلي، مؤكدًا أنه يشارك بالفعل في دوري حواري ويلعب مع بعض أصدقائه إلا أن هذا اللعب ليس عنيف ولم يؤدي إلى إصابته، مضيفا أن جميع إصاباته كانت في الملاعب، وليست في دوري "حواري".
وبرر سبب مشاركته في مثل هذا الدوري لأنه الوسيلة التي ستمكنه من مواصلة لعب كرة القدم، كما أنه الطريقة التي ستمكن الأندية من الإطلاع على موهبته ومهاراته، وذلك بحسب ما ذكره خلال استضافته على قناة MBC.
وأبدى عدم ثقته بوكلاء اللاعبين، لافتا إلى أنه اضطر لترك نادي أحد بعد 6 أشهر من الانضمام بسبب المدرب الذي لم يعطيه فرصة، مضيفا أنه كلما تعافى من إصابة تلحق به إصابة جديدة لكنه لم يتضايق من هذا الأمر.
وأضاف أن تكرار هذه الإصابات جعل بعض الأفراد داخل أسرته يضغطون عليه للذهاب إلى معالج روحاني لاقتناعهم بأن ما يحدث له أمر غير طبيعي، واضطر بالفعل للاستجابة لمطالبهم من أجل إرضائهم، حيث ذهب إلى 3 معالجين روحانيين، الذين أكدوا له أن سبب إصاباته المتكررة هو "العين".
ولفت إلى أنه لاحظ بالفعل تكرار إصابته إلا أنه لم يكن مقتنع بأن المعالج الروحاني سيجعله لا يعاني من الإصابات، مضيفا أن الأطباء شخصوا تكرار إصابته بسبب عمليات جراحية خاطئة خضع لها أثناء تعرضه للإصابات.
وأضاف أنه عندما عاد من نادي الوحدة إلى الأهلي صدر قرار بتدريبه بشكل انفرادي برغم أنه كان جاهزًا ولا يعاني من إصابات، لذلك فضل أن يقبل العرض الذي تقدم إليه من نادي الباطن، لافتا إلى أن المدير التنفيذي للفريق الأول، أحمد بامعوضة، ظلمه حينها وأجبره على التنازل عن مبلغ مالي، ورحل إلى الباطن، مضيفا أن ذلك المبلغ لم يكن كبير إلا أنه كان يحتاجه بعدما تعرض للإصابات.