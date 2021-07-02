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الحج: تجهيز أكثر من مليون وجبة مسبقة التحضير للحجاج "فيديو"

منذ 27 دقيقة
1427
الحج: تجهيز أكثر من مليون وجبة مسبقة التحضير للحجاج "فيديو"

مكة المكرمة (صدى):
أعلنت وزارة الحج والعمرة، أن أكثر من مليون وجبة مسبَقة التحضير، وفقَ أعلى معايير الجودة والسّلامة، ضمن منظومة إعاشة موثوقة المصدر، بإشراف مباشر من الجهات ذات الاختصاص.

ومن جانبه، قال عمر مندورة مدير عام إدارة الإسكان والخدمات، إن وزارة الحج والعمرة قامت بالتنسيق مع الجهات ذات الاختصاص في تجهيز وجبات إعاشة للحجاج.

وأوضح أن وجبات مسبقة التحضير توفر الاحتياج الغذائي للحجاج لتأدية مناسكهم.

وأشار إلى أن عملية التخزين تخضع للوجبات مسبقة التحضير، وتطبيق الاشتراطات، وفقا لما أقرته الهيئة العامة للغذاء والدواء.

 

 

وزارة الحج والعمرة
وجبة
الجودة
السلامة
منظومة إعاشة موثوقة

التعليقات

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أحدث التعليقات

**""'سهم'""**
ماشوف الا ورع متروش بنيلة ...😂😂😆
الخزمري
شروط الكود استنزاف لجيب المواطن دون فائدة تعود عليه
ابو محمد 😎 ✍️
معلومات طيبه يا دكتور الكيمياء ، كذالك دكتور محمد بخش دكتور الفيزياء ، لكما جزيل الشكر على المعلومات المهمه ، زادكما الله علماً نافعاً...
ابو راكان
ادبوه مثل هذي الأشكال
🍉🥭لست محرمه ولي رباً رحيم 🍒🥝
هههههههههههههههههههههههه

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