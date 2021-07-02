جائزة تميز للصحف الإلكترونية وعضويات جديدة لاعلاميين بارزين

فاطمة صالح (صدى):
وافق مجلس الإدارة في جمعية إعلاميي عرعر في جلسته السادسة برئاسة الأستاذ ثامر قمقوم وبحضور أعضاء المجلس على طلبات العضوية المقدمة من قبل عدد من الزملاء الإعلاميين البارزين للانضمام للجمعية.
وكما أطلع على شرح عن وحدة التطوع التي تم إنشاءها في وقت سابق من مدير التطوع الأستاذ رشيد البرجس والتي تضمنت أكثر من ستين شاب وشابه من أبناء مدينة عرعر كما وصلت القيمة الاقتصادية للتطوع ٢١٢٥ إضافة بسبعة فرص تطوعية فيما أقر المجلس مبادرة لتكريم الصحف الإلكترونية الأكثر تميز ودقة وثقة في المتطقة بعد اخذ الموافقة من الجهات المختصة.
كما تم تفعيل برامج التدريب الإعلامي ودورة في التصوير الصحفي ولقاءا عن صناعة المحتوى الإعلامي عن بعد وتم الموافقة على إقامة دورة عن تطوير الذات عن بعد فيما تم التأكيد على الاستمرار في تنفيذ البرامج التدريبية واللقاءات والأمسيات الإعلامية.