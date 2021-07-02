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بالفيديو .. مواصفات النسخ الجديدة من سيارات Crown

منذ ساعة
1446
بالفيديو .. مواصفات النسخ الجديدة من سيارات Crown

وكالات (صدى):
أطلقت تويوتا نسختين من سيارات Crown تحت اسم RS Limited II و Elegance Style III، بواجهة جديدة لغطاء المبرد محاطة بخطوط مميزة من الكروم.

ويبلغ طول هياكل النسخ الجديدة 4 أمتار و90 سم تقريبا، أما قمرتها من الداخل فستحصل على مقاعد جلدية مريحة مخصصة لخمسة ركاب.

وتحظى هذه السيارات بأنظمة لمنع الانزلاق على المنعطفات، وحساسات مسافات ، وحساسات للضوء والمطر.

كما تمتلك أنظمة لإغلاق الأبواب أوتوماتيكيا، وكاميرات أمامية وخلفية، بجانب أنظمة تدفئة وتبريد للمقاعد.

الجدير بالذكر أن هذه السيارات ستأتي بنوعين من المحركات، منها محركات هجينة بعزم 226 حصانا، ومحركات بنزين توربينية بسعة 2.0 ليتر بعزم 245 حصانا.

 

تويوتا
سيارة
Crown
RS Limited II
Elegance Style III

التعليقات

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أحدث التعليقات

**""'سهم'""**
ماشوف الا ورع متروش بنيلة ...😂😂😆
الخزمري
شروط الكود استنزاف لجيب المواطن دون فائدة تعود عليه
ابو محمد 😎 ✍️
معلومات طيبه يا دكتور الكيمياء ، كذالك دكتور محمد بخش دكتور الفيزياء ، لكما جزيل الشكر على المعلومات المهمه ، زادكما الله علماً نافعاً...
ابو راكان
ادبوه مثل هذي الأشكال
🍉🥭لست محرمه ولي رباً رحيم 🍒🥝
هههههههههههههههههههههههه

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