بالفيديو .. مواصفات النسخ الجديدة من سيارات Crown

وكالات (صدى):
أطلقت تويوتا نسختين من سيارات Crown تحت اسم RS Limited II و Elegance Style III، بواجهة جديدة لغطاء المبرد محاطة بخطوط مميزة من الكروم.
ويبلغ طول هياكل النسخ الجديدة 4 أمتار و90 سم تقريبا، أما قمرتها من الداخل فستحصل على مقاعد جلدية مريحة مخصصة لخمسة ركاب.
وتحظى هذه السيارات بأنظمة لمنع الانزلاق على المنعطفات، وحساسات مسافات ، وحساسات للضوء والمطر.
كما تمتلك أنظمة لإغلاق الأبواب أوتوماتيكيا، وكاميرات أمامية وخلفية، بجانب أنظمة تدفئة وتبريد للمقاعد.
الجدير بالذكر أن هذه السيارات ستأتي بنوعين من المحركات، منها محركات هجينة بعزم 226 حصانا، ومحركات بنزين توربينية بسعة 2.0 ليتر بعزم 245 حصانا.