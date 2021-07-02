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ضبط 5 أشخاص خالفوا تعليمات الحجر الصحي بعد ثبوت إصابتهم بكورونا في حائل

منذ 18 دقيقة
1317
ضبط 5 أشخاص خالفوا تعليمات الحجر الصحي بعد ثبوت إصابتهم بكورونا في حائل

حائل (صدى):
صَرّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة حائل النقيب طارق النصار بأنه بالتنسيق مع اللجنة التنفيذية لمتابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية تمكنت الجهات الأمنية من ضبط ( 5 ) أشخاص بالمنطقة لمخالفتهم تعليمات العزل والحجر الصحي بعد ثبوت إصابتهم بفيروس كورونا، إضافة إلى مخالفي تعليمات الحجر الصحي المؤسسي للقادمين من الخارج، مما يعدّ مخالفة للإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية المتخذة لمواجهة جائحة كورونا "كوفيد-19"، واتُّخذت الإجراءات النظامية تمهيداً لاستكمال تطبيق العقوبات بحقهم من قبل الجهة المختصة.

ونصّت الأحكام والعقوبات المقررة بحق مخالفي الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية المتخذة لمواجهة جائحة كورونا على معاقبة من يخالف تعليمات العزل أو الحجر الصحي بغرامة تصل إلى 200.000ريال، أو السجن مدة لا تزيد عن سنتين، أو بهما معًا، وفي حال تكرار المخالفة تضاعف العقوبة الموقعة في المرة السابقة، وفي حال كانت المخالفة المذكورة قد صدرت على أحد من الأفراد غير السعوديين، تتم معاقبته بالإبعاد عن المملكة، ومنع دخوله نهائيًا بعد تنفيذ العقوبة المتخذة في حقه.

حائل
كورونا
الحجر الصحي

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🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
عليكم به
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
تطينوا
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
طيب
Mutlaq
كل الشكر لمعاليه على رحابة صدره واستقباله الغير مستغرب وكلنا امل في ان تزدهر هذه المنطقه بعد غياب انضار المسؤولين عنها سنوات عديده وكل...
Mutlaq
كل الشكر لمعاليه على رحابة صدره واستقباله الغير مستغرب وكلنا امل في ان تزدهر هذه المنطقه بعد غياب انضار المسؤولين عنها سنوات عديده وكل...

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