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إقبال كبير من الطلاب والطالبات على مراكز التطعيم للحصول على لقاح كورونا "صور"

منذ 10 دقائق
1269
إقبال كبير من الطلاب والطالبات على مراكز التطعيم للحصول على لقاح كورونا "صور"

الرياض (صدى):
أعلنت إدارات التعليم في مناطق ومحافظات المملكة عن بدء حملتها التوعوية لتطعيم الطلبة في الفئة العمرية من 12 إلى 18 عاماً بلقاح فيروس كورونا، والبالغ عددهم أكثر من 2.726.516 طالباً وطالبةً.

وذلك من خلال مراكز التطعيم المعتمدة من وزارة الصحة، استعداداً للعودة الآمنة للمدارس، وبداية العام الدراسي الجديد حضورياً.

وطالبت وزارة التعليم كافة منسوبيها والكوادر التعليمية والإدارية والإشرافية والطلبة في الفئات العمرية المحددة؛ بسرعة الحصول على لقاح فيروس كورونا؛ حرصاً على صحتهم وسلامة الجميع، والمساهمة في العودة الطبيعية للمجتمع، وكذلك ضمان انتظام العملية التعليمية للعام الدراسي المقبل.

 

وشهدت الفترة الحالية تفاعلاً واهتماماً كبيراً من أولياء الأمور والأسر؛ للمبادرة بحصول أبنائهم على اللقاح للفئة المستهدفة عمرياً، وذلك ضمن الشراكة الفاعلة للأسرة مع وزارة التعليم في عودة الدراسة الحضورية.​

 

 

 

وزارة التعليم
لقاح فيروس كورونا
الفئة العمرية
محافظات المملكة
تطعيم الطلبة
الدراسة الحضورية

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أحدث التعليقات

المهم
نعوذ بالله من هذه الأشكال التي وجودها على هذه الدنيا خساره
¥ ولد نجد ¥
لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
عليكم به
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
تطينوا
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
طيب

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