الإعلان عن موعد قرعة دور المجموعات في دوري أبطال أوروبا

وكالات (صدى):
أعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم، عن موعد قرعة دور المجموعات في دوري أبطال أوروبا للموسم المقبل 2021/2022.
وقال الاتحاد الأوروبي، أن قرعة دور المجموعات ستُقام يوم الخميس 26 أغسطس المقبل، حين تجرى قرعة دور الـ16 يوم 13 ديسمبر، على أن تسحب قرعة دوري ربع ونصف النهائي يوم 18 مارس.
وحتى الآن ضمن 26 فريقا التأهل لدور المجموعات في دوري أبطال أوروبا وتنضم إليهم 6 فرق تتأهل في وقت لاحق عن الملحق المؤهل.
ومن الفرق المتأهلة لدور المجموعات بدوري الأبطال هي:ريال مدريد وبرشلونة وأتلتيكو مدريد وإشبيلية وفياريال ومانشستر سيتي ومانشستر يونايتد وليفربول وتشيلسي وإنتر ميلان وميلان وأتلانتا ويوفنتوس وبايرن ميونخ ولايبزيغ وبروسيا دورتموند وفولفسبورغ وليل وباريس سان جيرمان وموناكو وأياكس وبشكتاش وكلوب بروج ودينامو كييف وبورتو وسبورتينغ لشبونة وزينيت سان بطرسبرغ.
ومن المقرر أن تقام المباراة النهائية لدوري أبطال أوروبا يوم 28 مايو 2022 على ملعب كريستوفسكي في سانت بطرسبرغ في روسيا.
وحول مواعيد مباريات دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا للموسم 2021/2022:
14 و15 سبتمبر 2021، مباريات الجولة الأولى.
28 و28 سبتمبر 2021، مباريات الجولة الثانية.
19 و20 أكتوبر 2021، مباريات الجولة الثالثة.
2 و3 نوفمبر 2021، مباريات الجولة الرابعة.
23 و24 نوفمبر 2021، مباريات الجولة الخامسة.
7 و8 ديسمبر 2021، مباريات الجولة السادسة.
مواعيد الأدوار الإقصائية: مواعيد مباريات دور الـ16
15 و16/ 22 و23 فبراير 2022، مباريات ذهاب دور الـ16، 8 و9/ 15و16 فبراير 2022، مباريات إياب دور الـ16.
مواعيد مباريات دور ربع النهائي:5 و6 أبريل 2022 مواعيد مباريات الذهاب، 12 و13 أبريل 2022 مواعيد مباريات الإياب.
مواعيد مباريات دور نصف النهائي: 26 و27 أبريل 2022 مواعيد مباراتي ذهاب نصف النهائي.
3 و4 مايو 2022 مواعيد مباراتي إياب نصف النهائية، حيث أن المباراة النهائية تقام يوم 28 مايو.