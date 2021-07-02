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إطلاق منصة جديدة لترامب لمنافسة فيسبوك وتويتر

منذ 46 دقيقة
1507
إطلاق منصة جديدة لترامب لمنافسة فيسبوك وتويتر

واشنطن (صدى):
كشف المتحدث السابق باسم دونالد ترامب، جيسون ميلر، عن منصة جديدة للتواصل الاجتماعي، يروج لها باعتبارها بديل "غير متحيز"، لمنصات شركات التكنولوجيا السائدة.

ويأتي ذلك وسط استمرار التكهنات حول كيفية وصول دونالد ترامب إلى أتباعه عبر الإنترنت بعد حظره عن تويتر وفيسبوك، ورفضه حتى الآن الانضمام إلى أي من المنصات البديلة ذات التوجهات اليمينية، بحسب موقع "فوربس".

 

يذكر أنه يتم الترويج للتطبيق، المسمى GETTR، باعتباره نسخة طويلة من تويتر وفيسبوك، والتي ستكون أكثر قبولًا لمن لديهم معتقدات سياسية مختلفة.

 

 

التواصل الاجتماعي
دونالد ترامب
منصات
شركات التكنولوجيا
جيسون ميلر
منصة جديدة

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🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
عليكم به
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
تطينوا
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
طيب
Mutlaq
كل الشكر لمعاليه على رحابة صدره واستقباله الغير مستغرب وكلنا امل في ان تزدهر هذه المنطقه بعد غياب انضار المسؤولين عنها سنوات عديده وكل...
Mutlaq
كل الشكر لمعاليه على رحابة صدره واستقباله الغير مستغرب وكلنا امل في ان تزدهر هذه المنطقه بعد غياب انضار المسؤولين عنها سنوات عديده وكل...

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