إطلاق منصة جديدة لترامب لمنافسة فيسبوك وتويتر

واشنطن (صدى):
كشف المتحدث السابق باسم دونالد ترامب، جيسون ميلر، عن منصة جديدة للتواصل الاجتماعي، يروج لها باعتبارها بديل "غير متحيز"، لمنصات شركات التكنولوجيا السائدة.
ويأتي ذلك وسط استمرار التكهنات حول كيفية وصول دونالد ترامب إلى أتباعه عبر الإنترنت بعد حظره عن تويتر وفيسبوك، ورفضه حتى الآن الانضمام إلى أي من المنصات البديلة ذات التوجهات اليمينية، بحسب موقع "فوربس".
يذكر أنه يتم الترويج للتطبيق، المسمى GETTR، باعتباره نسخة طويلة من تويتر وفيسبوك، والتي ستكون أكثر قبولًا لمن لديهم معتقدات سياسية مختلفة.