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 مختص: خلطات الأعشاب مع العسل قد تتحول إلى سموم "فيديو"

منذ 9 دقائق
1215
 مختص: خلطات الأعشاب مع العسل قد تتحول إلى سموم "فيديو"

عادل الحربي (صدى):
نصح مختص في طب الأعشاب، بأن يأخذ الإنسان الأشياء التي يعرفها كالكمون واليانسون، مضيفا:"لما تسوي خليط مع عسل ممكن ينتج سمًا، وللأسف قد يخزن في الأسواق وهذا خطأ وخطر".

وقال المختص خلال لقاء مع قناة الإخبارية:"العطارة دخلت في فراغ نظامي من عشرات السنوات"، موضحا أن الرقابة على محلات العطارة يفترض تسلم لوزارة الصحة وأخيرا أسند الأمر ما بين الأمانات والبلديات، والأصح الرقابة تكون مسندة للبلديات، بالاشتراك مع هيئة الغذاء والدواء.

وأشار:"بعض المستودعات في محلات العطارة قد تكون متدنية المستوى وبها فئران أو غيره،ولذلك الرقابة شديدة عليها".

 

 

العسل
مختص
محلات العطارة
اليانسون
الكمون
طب الأعشاب

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🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
عليكم به
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
تطينوا
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طيب
Mutlaq
كل الشكر لمعاليه على رحابة صدره واستقباله الغير مستغرب وكلنا امل في ان تزدهر هذه المنطقه بعد غياب انضار المسؤولين عنها سنوات عديده وكل...
Mutlaq
كل الشكر لمعاليه على رحابة صدره واستقباله الغير مستغرب وكلنا امل في ان تزدهر هذه المنطقه بعد غياب انضار المسؤولين عنها سنوات عديده وكل...

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