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بالفيديو .. خبير تقني يحذر من حيلة يتبعها الهاكر لاختراق الحسابات المالية عبر الهاتف

منذ 14 دقيقة
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بالفيديو .. خبير تقني يحذر من حيلة يتبعها الهاكر لاختراق الحسابات المالية عبر الهاتف

علي القحطاني (صدى):
حذر مهند الكلاش، الخبير الأمني وعضو المجلس الإستشاري لمؤتمر أمن المعلومات بالشرق الأوسط وشمال إفريقيا، من حيلة يتبعها الهاكر لاختراق الحسابات المالية عبر الهواتف الذكية.

وأضاف أن المخترقون يرسلون روابط في إيميل أو في رسالة على الجوال، ويكون هذا الرابط مطابق لرابط جهة رسمية معروفة مع عدا حرف واحد يكون هو المختلف في الرابط، وذلك بحسب ما ذكره خلال استضافته في قناة "السعودية".

وأشار إلى أن بعض المخترقون يقومون بإرسال رابط مطابق في الشكل لجهة معينة لكن الرابط المفعل يوجه لموقع آخر، لذلك يجب أن ينتبه الفرد لمثل هذه الأشياء حتى لا يقع ضحية لقراصنة يسرقون حساباته المالية.

وأضاف أنه في حال وقوع اختراق لابد على المرء أن يقوم بتغيير كلمة المرور، ثم إيقاف البطاقات الإئتمانية لإيقاف عمليات السحب منها، أما إذا كانت المعلومات التي تم قرصنتها تتعلق بأمن الأسرة فيجب أن يتقدم ببلاغ لدى الجهات الأمنية.

ودعا مستخدمي الهواتف إلى عدم وضع كلمات المرور الخاصة بهم وأرقام حساباتهم البنكية في الهاتف، لكون أن الهواتف معرضة للسرقة أو قد يتم فقدانها، مما يعرض الحسابات البنكية للسرقة.

جوال
اختراق
الشرق الأوسط
خبير أمني
شمال إفريقيا
مهند الكلاش

التعليقات

ابو عمار
ابو عمار عدد التعليقات : 51114
منذ 4 دقائق
طيب شكرا على النصيحه

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أحدث التعليقات

د محمد ماجد بخش
فكرة مغناطيسية مبهرة
ابو عمار
لو كان جمل كان راحت وطي
د محمد ماجد بخش
😂🤣😂🤣😂🤣😂 التلفون الأحمر ☎️ وتحديداً الخط الساخن راح يتصل بكم جميعاً
ابو عمار
اوكي
ابو عمار
اوكي

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