الألماني "توني كروس" يختار ريال مديد ويعتزل اللعب الدولي

وكالات (صدى):
قرر لاعب خط وسط ريال مدريد ومنتخب ألمانيا، توني كروس، اعتزال اللعب الدولي، مؤكدًا أنه يريد التركيز بشكل كامل على أهدافه مع ريال مدريد في الفترة القادمة.
وأكد اللاعب أنه كان واضحًا بالنسبة له أنه لن يشارك في كأس العالم 2022 في قطر، لافتا إلى أن خاض مع منتخبه 106 مباراة، وكان يطمح بأن يكمل هذا العدد إلى 109 لكنه قرر بالفعل الاعتزال.
وأضاف أنه يحتاج لفترة راحة وكذلك لقضاء الوقت مع زوجته وأبنائه، لذلك قرر أن يهتم بمستقبله مع ريال مدريد، والاعتزال اللعب الدولي مع منتخبه، مقدمًا شكره إلى محبيه من كرة القدم.
الجدير بالذكر أن منتخب ألمانيا خرج من بطولة كأس الأمم الأوروبية "يورو 2020"، وذلك بعد هزيمته من إنجلترا بهدفين دون مقابل.