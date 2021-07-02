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الله يخلف عليهم
منذ ساعة
924
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التعليقات
ابو عمار
عدد التعليقات : 51116
منذ 6 دقائق
اوكي
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أحدث التعليقات
د محمد ماجد بخش
فكرة مغناطيسية مبهرة
ابو عمار
لو كان جمل كان راحت وطي
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😂🤣😂🤣😂🤣😂 التلفون الأحمر ☎️ وتحديداً الخط الساخن راح يتصل بكم جميعاً
ابو عمار
اوكي
ابو عمار
اوكي
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