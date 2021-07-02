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بالفيديو .. احتجاجات في تركيا بعد انسحابها من اتفاقية منع العنف ضد المرأة

منذ ساعة
1566
بالفيديو .. احتجاجات في تركيا بعد انسحابها من اتفاقية منع العنف ضد المرأة

أنقرة (صدى):
نشبت احتجاجات عنيفة في تركيا خلال الساعات الماضية، وذلك بعد أن أقدم النظام التركي على إعلان انسحاب بلاده من اتفاقية منع العنف ضد المرأة.

وشهدت شوارع تركيا اشتباكات بين قوات الشرطة مع المتظاهرين، وحاول بعضهم تجاوز الحواجز الحديدة التي وضعتها الأجهزة الأمنية للحد من تحركات المتظاهرين.

واندلعت الاحتجاجات في إسطنبول ومناطق أخرى للتعبير عن رفض خروج تركيا من هذه الاتفاقية.

الجدير بالذكر أن تركيا وقعت في عام 2011 على اتفاقية منع العنف ضد المرأة، التي ألزمت الموقعين عليها بمنع العنف الأسري ومحاكمة مرتكبيه وتعزيز المساواة.

تركيا
العنف
إسطنبول
احتجاجات
عنف ضد المرأة

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أحدث التعليقات

راي
هذا المال وايش سوي باهله,,,,يوم لموه صار عليهم وبال
Abo saeed
كل الشكر لصحيفة صدى على تغطية المقابلة للمواطنين وكلنا ثقه في توجه معاليه في انجاز بعض المشاريع المتعثرة لبلدة ابومعن، نرجو تحقيق المطالب واستمرارية...
د محمد ماجد بخش
🤑🤑🤑🤑 الحاجة أم الإنتاج والإنتاج أبو القروش
د محمد ماجد بخش
نشوة البر
د محمد ماجد بخش
ول ول ول

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