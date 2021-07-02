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الفنان أصيل أبوبكر يتعرض لوعكة صحية 

منذ ساعة
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الفنان أصيل أبوبكر يتعرض لوعكة صحية 

أميرة خالد (صدى):
كشف المستشار تركي آل الشيخ رئيس الهيئة العامة للترفيه في المملكة، عن تعرض الفنان أصيل أبو بكر لوعكة صحية.

وقال تركي آل الشيخ:”الحمد لله على سلامة العزيز أصيل أبو بكر من العارض الصحي والله يطمنا عليه ويطمن أم بدر وعائلته“.

حيث حرص أصيل أبوبكر على إعادة تغريدة تركي آل الشيخ عبر حسابه على موقع "تويتر" ليوجه له الشكر.

وأوضح أصيل أبو بكر:”‏تسلم يالغالي والشر ما يجيك والله يحفظك للأهل والأولاد وكل غالي“، فرد عليه تركي آل الشيخ، قائلا:"أخوي الغالي وعشرة العمر أبو بدر".

يذكر أن الفنان أصيل أبو بكر، ولد في 21 مايو لعام 1969، وهو ابن الفنان أبو بكر سالم، حيث أصدر أول ألبوماته عام 1992 بعنوان ”دخلت بحرك“، وحقق نجاحا وعلى وجه الخصوص أغنية ”شمس بيني وبينك“.

 

وعكة صحية
الهيئة العامة للترفيه
تركي آل الشيخ
أصيل أبو بكر

التعليقات

د محمد ماجد بخش
د محمد ماجد بخش عدد التعليقات : 14271
منذ ساعة
🙂🙃🙂🙃🙂🙃🙂🙃🙂🙃 رب ضارة نافعة
د محمد ماجد بخش
د محمد ماجد بخش عدد التعليقات : 14271
منذ ساعة
ذكي أصيل عرف كيف يتخلص. الغناء هذا نشب. الاعتذار بأدب

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د محمد ماجد بخش
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