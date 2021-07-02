مباراة كرة قدم تتحول الى بركة سباحة

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أحدث التعليقات
أبو عبدالرحمن
مقطع جميل وفيه نشاهد أبو علي يفوز ويطلق عليه إسم جيجي وزجران وابودويش خسرانين
ابو محمد 😎 ✍️
لا حول ولا قوة إلا باالله العلي العظيم ..
ابو محمد 😎 ✍️
لا حول ولا قوة إلا باالله العلي العظيم ..
ابو محمد 😎 ✍️
سبحان الله ..
ابو محمد 😎 ✍️
يالها من إمرأة مربوشه ، لا تهبدك الناقه ياأم شوشه ..
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