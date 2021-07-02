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فواز القرني يشعل المنافسة بين الهلال والنصر 

منذ 17 دقيقة
1390
فواز القرني يشعل المنافسة بين الهلال والنصر 

ماجد محمد (صدى):
ينافس نادي الهلال، النصر على صفقة التعاقد مع الحارس فواز القرني لاعب الاتحاد، حيث أبدى النصر، رغبته في التعاقد مع فواز القرني في السوق الصيفي، مستغلا بقاء عام في عقده مع الاتحاد.

 

وقال الإعلامي فهد سارح إن الهلال يفكر في التعاقد مع فواز القرني البالغ من العمر 29 عاما.

وأوضح فهد سارح أن الهلال دخل على الخط شفهيا، وفواز ما عنده مشكلة فاتح الخط للجميع بلا تفضيلات يبحث عن تأمين مستقبله هو وأسرته.

ولفت:"فيه حاجة اسمها شفهي، هذه مرحلة متقدمة تسبقها عدة مراحل، الهلال دخل على الخط وأعرف الكلام اللي قاعد أقوله كويس، إنما يوقع لمين فواز ما أعرف".

 

نادي النصر
نادي الهلال
نادي الاتحاد
فواز القرني

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أبو عبدالرحمن
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