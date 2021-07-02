الحميد: أبشر لايطلب أرقام أو معلومات بنكية و انخفاض وعي المستخدم يجعله عرضه للاحتيال

عادل الحربي (صدى):
أكد طارق الحميد مدير عام التسويق وتطوير الأعمال في منصة أبشر أنه لايوجد أي موقع رسمي حكومي أو غير حكومي يطلب معلومات البنكية من المستخدم
وأوضح الحميد أن القائمين على المواقع المشبوهة يستغلون ثقة المستخدمين في أبشر ، مشيرا إلى أن إنخفاض وعي المستخدم يجعله عرضه للاحتيال وعندما يطلب منه معلوماته بنكية يقوم بادخالها.
وأضاف أن المحتالون يصلون للأفراد عن طريق التسويق لهذه المواقع المشبوهة عبر مواقع التواصل الاجتماعي
وأشار الحميد إلى أنه يمكن الوصول إلى رابط أبشر الاصلي عن طريق محرك البحث جوجل أول نتيجة سيكون الرابط الرسمي ، ولابد أن يتحقق الشخص من الرابط قبل الدخول عليه.
واختتم طارق الحميد حديثه قائلا "موقع أبشر الرسمي هو هنا وغير ذلك ليس صحيح".